“Zou schrik van ons hebben”: titelverdediger Evenepoel leeft met vertrouwen toe naar zondag

Een lange, slopende race. België in overtal vooraan als het écht om de knikkers gaat. Met een sluw tactisch spel tot gevolg. En finaal opnieuw een landgenoot in regenboogtrui. En ja, dat mag ook Wout van Aert of Jasper Philipsen zijn, voorziet Remco Evenepoel in zíjn droomscenario. Voor wie er mocht aan twijfelen: “We gunnen het elkaar.”

Een overdosis bochten, risicovol stadsmeubilair, plotse wegversmallingen: neen, Glasgow zal niet bovenaan Evenepoels lijstje van favoriete WK-parcoursen ooit belanden. “Speciaal”, vindt hij het lokale circuit. “Maar wel mooi.” Echt? Dat laatste kan hij niet menen. “Beetje Formule 1-achtig”, klinkt het corrigerend. “Snel, technisch, constant op en af op van die steile ‘dingskes’. En dat tieneneenhalve keer! Niet zo makkelijk dus als ze laten uitschijnen. Integendeel: het wordt lastig. En ‘full focus’ in die laatste 140 kilometer. Hopelijk regent het niet.” De titelverdediger weet in wezen niet goed wat hij er moet van denken. (weifelend) “Tja, we hebben geen keuze, kunnen er niks meer aan veranderen.” Philipsen, lachend: “Stuur misschien eens een mail (naar de organisatoren, red.), Remco.”

Het gaat Evenepoel om een paar absurde passages. “Punten waarvan je denkt: is dat nu echt nodig? Een straat verlaten om ze 100 meter verder terug op te rijden, bij voorbeeld. Op bepaalde plaatsen staan de dranghekken ook ver op het asfalt, wat nog eens 30 à 40 centimeter ruimte extra ontneemt.” Het aanloopstuk vanuit Edinburgh charmeert hem dan weer. Maar of Crow Road een bepalende rol kan spelen? “Neen, dat denk ik niet. Té ver van de finish. Ik verwacht een gecontroleerd eerste deel. Hooguit wordt het in de afzink richting Glasgow wat knokken voor een goeie positie.”

Maar dan kan dit WK dus helemaal loos gaan. Al houdt Evenepoel nog wel rekening met een paar ‘studieronden’. “Tegenwoordig worden finales opengebroken op een tachtigtal kilometer van het einde. Door de beste vijftien, twintig renners, die het dan verder onder elkaar uitvechten. Ik verwacht het zondag niet anders.” Hét droomscenario? “Wout (van, Aert, red.) en ik erbij. En hopelijk ook Jasper (Philipsen, red.). Dan kunnen we met z’n drieën gaan ‘spelen’. De één aanvallen, de andere counteren als het weer samensmelt. En Jasper die zich laat meeslepen tot in de laatste twee, drie kilometer. Lukt dat, dan is het aan hem. (lacht) Ik kan nu wel een plan zitten uitdokteren, maar dé ideale film krijg je op zo’n WK natuurlijk zelden of nooit. Hoe dan ook wordt het volle bak koersen tot in de laatste bocht. En kan alles zelfs in de laatste 5, 6 kilometer nog exploderen.”

75 kilometer soleren, zoals vorig jaar in Wollongong, lijkt geen optie. “Bwah, eigenlijk waren het er maar 25, hé. Eerst 50 met de groep. Maar goh... is dat mogelijk? Ja, waarom niet? Feit is dat ik fel geviseerd zal worden. Daarom worden mijn twee kompanen zo belangrijk. Zij kunnen daar munt uit slaan. Hoe we winnen - met één centimeter, met een fotofinish aan de streep - maakt niet uit. Zo lang de nieuwe wereldkampioen zondagavond maar opnieuw een Belg is.”

Voilà. Voor al wie drie kopmannen als een ongelooflijk nadeel ziet en vreest dat Evenepoel, Van Aert en Philipsen zichzelf en elkaar wel eens in de voet zouden kunnen schieten: eat this. “Het is een voorrecht, we moeten daar blij mee zijn. Hoeveel landen kunnen zeggen dat ze hier drie sterke troeven kunnen uitspelen? Drie jongens die zo’n lange, slopende koers met een zware finale in hun voordeel kunnen beslechten? Mocht ik Fransman of Nederlander zijn, ik zou bang zijn van de Belgen. Indrukwekkend oogt ze, onze selectie. Wout, die altijd en overal sterk voor de dag komt. Jasper, die net duizend (sic) ritten in de Tour won. Een ook de rest kent de smaak van succes. Meestal rijden we tégen elkaar, wat het moeilijker maakt. Mét elkaar zou het alleen maar eenvoudiger moeten zijn. Vorig jaar is het ook gelukt met twee aparte plannen op tafel, ei zo na werden we zelfs één en twee. Wat toen kon, moet nu ook kunnen.”

“Op dit parcours gaan we elkaar wel nodig hebben. We moeten onze krachten bundelen en ze op de juiste manier aanwenden. Goed gegroepeerd blijven, duidelijke afspraken maken, de juiste gevoelens delen met elkaar. Dan zie ik ons in staat om iedereen die de voorbije dagen twijfelde aan onze collectiviteit het tegendeel te bewijzen.” Dé hamvraag blijft: gunt Evenepoel Van Aert de wereldtitel? “Absoluut. Net als Jasper. Voor mij is de druk er wat af, ik héb dat vakje al afgevinkt. Het parcours van de individuele tijdrit moet me ook veel beter liggen. Wat denk je: Wout of Jasper zondag, ik volgende week vrijdag... zou dat niet perfect zijn?”

