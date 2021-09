Zijn stad, zijn WK? Leuvenaar Jasper Stuyven rijdt zondag de speciaalste koers van zijn leven: “Je gaat hem zien openbloeien”

WK WIELRENNEN Sonny Colbrelli, het dikkerdje uit Miami Vice dat Van Aert van de regenboog­trui wil houden: “Ik was een gangster vroeger”

21 september Niemand in Italië heet Sonny, behalve Sonny Colbrelli (31). Hij is genoemd naar Sonny Crockett, een rol van Don Johnson in de populaire tv-reeks ‘Miami Vice’. Sonny Colbrelli is een naam waarmee je ongetwijfeld een beroemde vertolker kunt worden van het lichte lied. Maar omdat hij wielrenner is voor het vak, is wereldkampioen worden ook goed.