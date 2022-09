Zieke Julie De Wilde teleurgesteld na achtste plaats bij beloften: “Maar nog meer ontgoocheld omdat ik tijdrit niet mocht rijden”

“Ik heb geen idee hoeveelste ik ben geworden”, vertelde De Wilde achteraf. Onze 19-jarige landgenote gaf aan dat ze ziek was. “Op zich ging het wel nog. Ik sukkel al een hele week met een zware verkoudheid. Mijn neus zat de hele week verstopt en ik moest hoesten als een hond. Ik heb daar niets van gezegd omdat ik geen zin had in al die heisa. Het is een excuus, maar ik steek mij daar niet graag achter weg. Het ging vandaag wat beter, maar de laatste ronden waren er te veel aan. Ik had een lastig moment en voelde dat in de benen. Ik had last van mijn ademhaling. Ik weet dat ik nog jong ben, en die lange afstand is heel hard voor ons. Het was een heel zwaar WK, zeker de afstand en die steile klimmetjes. Maar als ik naar mijn wattages keek, heb ik goed gereden. Ik mag niet klagen, met een verkoudheid op deze manier. Mooi dat ik kon uitrijden? Opgeven was nooit een optie.”