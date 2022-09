“Ze krijgt nog kansen, maar gaan de kaarten ooit nog zo gunstig liggen?”: onze journalist in Wollongong analyseert het zilver van Kopecky en kijkt vooruit

WK wielrennen “Gevoel dat ik het goud verlies”: zilveren Kopecky baalt na verras­sings­aan­val Van Vleuten, die met breukje in elleboog wereldkam­pi­oen wordt

Ongelofelijk! Annemiek van Vleuten - met een breukje in de elleboog - is wereldkampioene bij de vrouwen. Balen voor Lotte Kopecky, want zij sprintte nèt achter de Nederlandse naar zilver. Ze sloeg op het stuur, want was met voorsprong de snelste van de elitegroep. Maar met een gewiekste aanval deed Van Vleuten in het slot wat niemand nog verwachtte. “Ik heb het gevoel dat ik het goud verlies”, vertelde Kopecky achteraf. Silvia Persico (Italië) werd derde.

11:42