Wout van Aert vol vertrouwen voor het WK: “Ik durf tegen iedereen te sprinten”

WK wielrennenWout van Aert is de uitgesproken kopman voor de Belgen op het WK wielrennen zondag. Onze landgenoot blinkt in zijn vel en wil graag wereldkampioen worden. “Maar dit is niet dé koers van mijn leven”, zegt hij. “Ja, de beleving zal hier uniek zijn, in Vlaanderen, maar er komen nog kansen om wereldkampioen te worden. Ik ga er 100% voor, maar ik zadel me niet op met de stress dat het nu moet gebeuren.”

België wil een Belgische wereldkampioen en daar moet Wout van Aert voor zorgen, maar onze landgenoot laat zich niet uit z’n lood slaan. “Of dit de koers van mijn leven is? Dat is journalistenpraat”, antwoordde hij op een persmoment. “Inderdaad, die ervaring, hier koersen voor eigen volk, in Vlaanderen, met die supporters komt wellicht niet meer terug in mijn carrière, maar er zijn nog wereldtitels te verdelen. Hier winnen zou het extra speciaal maken, maar neen, dit is niet dé koers van mijn leven. Dan was Tokio dat ook, want de Spelen zijn maar om de vier jaar. Of dan was de rit op de Champs Elysees dat ook, want daar kon ik voor een derde ritzege zorgen in de Tour, ... en zo heb je vaak speciale momenten. Uiteraard wil ik hier winnen, maar ik laat me niet opjagen of extra stress aanpraten.”

“Neen ik heb geen blacklist van namen waarmee ik niet naar de finish wil of tegen wil sprinten”, zei hij nog. “Als ik wereldkampioen wil worden, zou het niet goed zijn om te denken dat ik niet met die of die andere renner op pad wil. Ik durf tegen iedereen sprinten. En als ik niet win, word ik op mijn waarde geklopt.”

Quote Als ik zie hoe die jongens de laatste weken allemaal koersen, dan mag ik met heel veel vertrouwen naar het WK trekken. Ze gaan heel veel aanvallen kunnen counteren. Wout van Aert

Ook tegen Caleb Ewan? “Ik hoop dat hij niet kan overleven op dit lastige parcours en niet aan sprinten toekomt. Dat zou inderdaad een lastige klant worden. En Mathieu van der Poel? Ook met hem durf ik naar de meet, maar dan weet ik gewoon dat ik al niet half gewonnen heb. Hij heeft me al verslagen. Hoe dan ook, mijn sprint is mijn wapen. Ik durf sprinten, daar moet ik geen schrik voor hebben.”

Op het persmoment van de andere Belgen op donderdag was de teneur bij elke renner hetzelfde: “Wout aan de regenboogtrui helpen”. Op WK’s veldrijden durfde het in het verleden wel eens fout te lopen en was er weinig sprake van een Belgische ploeg. Zo was er ooit een akkefietje in 2017 tussen Kevin Pauwels en Van Aert tijdens een persmoment vooraf aan het WK veldrijden. “Een WK op de weg is wel anders”, vond Van Aert, “dit is een teamsport, hier heb je een ploeg nodig en moet je die ploeg ook maken, kneden. Het is fijn om vast te stellen dat de neuzen in dezelfde richting staan en om te zien dat zo’n sterke ploeg achter mij staat. Iedereen weet wat zijn rol is en waarom hij is geselecteerd. Het is vooral Sven (Vanthourenhout, de bondscoach, red.) zijn verdienste dat hij zo’n team heeft gesmeed. Als ik zie hoe die jongens de laatste weken allemaal koersen, dan mag ik met heel veel vertrouwen naar het WK trekken. Ze gaan heel veel aanvallen kunnen counteren.”

Van Aert wil niet te veel praten over scenario’s en dergelijke meer, maar gaf wel aan dat hij een scenario zoals in Tokio liever wil vermijden. “Toen zat ik alleen in een groepje en moest ik alles counteren. Dat moeten we te allen tijde vermijden zondag. Ik hoop dat ik dan nog één, of twee jongens bij mij heb. De bedoeling is om mij zo ver mogelijk te krijgen in de koers zonder dat ik een trap moet geven en ik mijn energie zo lang mogelijk kan sparen.”

Eén naam als topfavoriet wil hij niet noemen. “Eén naam is moeilijk”, vindt hij. “Ik denk eerder in blokken: Denemarken is een heel sterk blok, net zoals Italië en Frankrijk. Dat zijn landen die sterk zijn in de breedte. Verder heb je ook wat individuele namen zoals Tom Pidcock, Matej Mohoric en Mathieu van der Poel. Ja ik houd rekening met Pidcock. Hij is altijd goed als hij zich ergens op richt. Hij is na de Spelen met deze koers bezig geweest. En als Ewan rijdt zoals in Milaan-Sanremo, zal ik hem ook in de gaten moeten houden.”

Van Aert is dé kopman, maar hij ziet ook voor Jasper Stuyven een belangrijke rol. “Hij is iemand die het kan afmaken, mocht het nodig zijn. Volgens mij is hij diegene die zich naast mij zo lang mogelijk moet sparen en pas in actie moet komen in Leuven. Hij zal in zijn thuisstad de perfecte gids en lead-out zijn.”

Quote Mijn ideale scenario voor zondag? Dat ik zonder al te veel energie te verspillen de finale kan rijden. Mijn sprint is mijn wapen waar ik op kan vertrouwen. Wout van Aert

Van Aert maakt zich geen zorgen over Remco Evenepoel. “Tokio? Dat is een bladzijde die we hebben omgeslagen”, stelt hij nog. “Sven heeft daarover ook met Remco gepraat. Dat ligt achter ons. Hij heeft al verschillende keren gezegd dat hij zich uit de naad wil rijden voor mij. Ik vind het fantastisch om te horen hoe gemotiveerd hij is om een steentje bij te dragen. Ik ben absoluut niet bang dat hij stokken in de wielen zal steken. Remco is een sterk wapen. Als we hem vooruit sturen, moet de rest in de verdediging. Een goede zaak voor ons. Alleen heeft hij het nadeel dat hij om te winnen alleen moet aankomen. We moeten verstandig koersen en mij in de winnende positie krijgen. Ik zou hem geen joker noemen, maar een belangrijke troef.”

“Mijn ideale scenario voor zondag? Dat ik zonder al te veel energie te verspillen de finale kan rijden”, eindigt hij. “Mijn sprint is mijn wapen waar ik op kan vertrouwen. Of ik zelf moet aanvallen? Als ik zelf koers maak, heb ik de kans dat ik mezelf isoleer. Je moet het een beetje aankijken hoe de koers verloopt. Soms is de aanval wel de beste verdediging, alleen moet je het dan wel verstandig aanpakken.”

