Wout van Aert: “Mijn seizoen hier doen slagen? (grijnst) Zo heb ik daar nog niet over nagedacht”

Twee keer reed Wout van Aert een WK-tijdrit, twee keer eindigde hij tweede. Maakt hij op dit WK wielrennen in Glasgow een einde aan die reeks? “Het parcours had wat meer bochten mogen tellen, maar ik vind dit een mooi en zeer geschikt tijdritparcours.”

Bij veel Belgische renners was de wegrit van zondag hun lastigste koers van het jaar, en met de hoogste zogenaamde Training Stress Score. Gold dat voor jou ook?

“Ik ben niet zo’n freak in de TSS-score, maar die waarde zal zeker hoog zijn geweest. Het was een enorm lastige koers. Mijn normalized power was super hoog. Logisch, het was een aaneenschakeling van sprints. Ik was zondag ook enorm moe na de wedstrijd, maar maandag ook verrast dat ik zo goed hersteld was.”

Wat wil dat zeggen voor de tijdrit?

“Dat ik in orde ben. Ik heb een iets langere rustperiode na de Tour gehad dan normaal. Het was een beetje een stap in het onbekende. Die goeie wegrit zorgde voor de bevestiging wat ik hoopte te voelen. Ik ben er klaar voor. Ik trek met veel vertrouwen naar de tijdrit.”

Je reed al eens een tijdrit na een wegrit op de Spelen van Tokio. Dat liep niet echt naar wens. Wat is het verschil?

“(droog) Dat ik mijn familie over heb laten komen. Het voelde een beetje vreemd en stil aan toen de rest van de wegploeg maandag vertrok. Het zijn vier dagen om te overbruggen en dan nog dagen waarin je amper traint. Ik had best veel vrije tijd en dan was het leuk om mijn familie en zeker mijn pasgeboren zoon bij mij te hebben. Ik vind familie heel belangrijk en ben blij dat de mogelijkheid bestond om ze nu wel bij mij te hebben.”

Hoop je op natte omstandigheden?

“Ik hoop niet op regen. Ik ben blij als het droog blijft. Ik fiets niet zo graag in de regen... (denk na) Ik snap waar je op doelt... als het nat is, zou het parcours misschien iets technischer worden, maar omdat er weinig bochten op het parcours liggen, zou dat voordeel beperkt zijn.”

Kan je een verschil maken op de Vlaams getinte kasseihelling in de slotkilometer?

“Ik vind het geen Vlaamse helling, maar het zijn niet zomaar steentjes en wel echte kasseien. Ambetanteriken, waarop je snelheid verliest. Ik vind het leuk het kan in mijn voordeel zijn, maar het is slechts één kilometer van de in totaal 48 kilometer. Op zo’n korte strook kan je niet alles goedmaken, maar stel dat het in het slot nog op seconden aankomt, kan het een rol spelen. Ik vind het alleszins een mooi aankomst, naast dat kasteel. Het heeft iets. Knap werk.”

Je vorige twee tijdritten waren het BK en die van de Tour. Wat neem je mee van die twee chrono’s?

“Ik hoop niet te veel, want in de Tour reed ik qua resultaat een goeie tijdrit, maar was ik wel drie minuten achter. Het BK was wel een mooie waardemeter. Mijn laatste twee tijdritten waren goed. Aan het vertrouwen zal het niet liggen.”

Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je het gevoel dat je hier jouw seizoen wil doen slagen?

(grijnst) “Ik heb daar nog niet zo over nagedacht.”

De regenboogtrui in de tijdrit zou wel zeer veel goedmaken.

“Dat ga ik niet ontkennen. Tijdrijden is de wielerdiscipline, die ik het laatste heb ontdekt en waar ik echt ben van beginnen houden. Ik heb nog maar twee WK-tijdritten gereden en eindigde twee keer tweede. Dat zijn mooie statistieken.”

Sta je vrijdag niet een klein beetje aan de start met revanchegevoelens?

“Ik zou niet weten waarom. Ik was op niveau in de wegrit, maar Mathieu was beter. Ik heb de voorbije weken niks laten liggen in mijn voorbereiding. Ik ben in orde en kan mij niets verwijten.”

Evenepoel noemt jou als zijn grootste concurrent. Aan wie denk jij?

(lacht). Nu moet ik ook Remco zeggen, zeker? Laat het mij houden op een paar renners: Remco is daar zeker bij, Ganna ook en Küng. Hij werd vijfde in de wegrit. Die zal klaar zijn.”

