Wout van Aert, kersvers vader maar ook WK-favoriet: “Raar om zonder de hyperfocus op zo’n groot doel af te stevenen”

Wereldkampioen worden en vader worden. ‘Entre les deux, son coeur balance’. Het is wel raar, zegt Wout van Aert, om op zo’n groot doel als het WK te focussen als zijn hoofd ook nog bij het prille vaderschap is. Als hij zondag ergens onzeker over is, dan hierover wel.

KIJK. Wout van Aert: “We kunnen zeker professioneel samenwerken”

“Puur familiegeluk”, zei Wout van Aert, “daar gaat niks boven.” Twee weken geleden werd Wout van Aert vader van een tweede zoontje, Jerome. Om niets van de geboorte te missen vertrok hij vijf dagen voor het einde uit de Tour de France. “Het voelde mentaal erg raar om meteen naar een compleet ander leven te schakelen. Het was wel even zoeken naar een nieuwe focus.”

En toen de rest in Parijs arriveerde en de feestelijkheden konden beginnen, startte voor Wout van Aert een nieuw trainingsblok. Zijn doel: wereldkampioen worden in Glasgow, op de weg en als het kan ook in het tijdrijden.

Wout van Aert heeft om verschillende redenen een aparte aanloop naar het WK genomen. Omdat hij de geboorte van zijn zoon in het achterhoofd had, was het koersen anders. “Om die reden heb ik van de groene trui ook geen doel gemaakt.”

Volledig scherm © Photo News

Niet zoals vorig jaar, toen hij helemaal uitgewrongen in Parijs arriveerde. “Vorig jaar deze tijd was ik nog half ziek na een zware Tour.” Wel had hij drie etappezeges en de groene trui op zak. Dit keer niet. Op zondag slotdag van de Tour begonnen de trainingen met het oog op het WK. Van coureur naar jonge vader ging hij weer naar coureur. Wereldkampioen worden gaat nu weer boven al de rest.

“Het is wel raar om op zo’n groot doel af te stevenen zonder de hyperfocus van enkel met fietsen en trainen bezig te zijn. Op dat vlak tast ik in het duister. De motivatie is groot en de gezondheid is beter dan vorig jaar. Ik hoop nu maar dat ik klaar ben voor de race.”

België start met drie favorieten en op het technische en bochtige parcours is Wout van Aert misschien de grootste favoriet. Zo is de theorie. Van Aert heeft de stuurvaardigheid. Veel is in Glasgow te doen om het stadsparcours dat een waanzinnige opvolging van bochten telt. Veertig of daaromtrent per ronde. Maal tien plaatselijke ronden.

“Het is niet het soort omloop dat we vaak voor de wielen krijgen”, zegt Van Aert. Hij was hier in 2018 voor het Europees kampioenschap. Hij werd derde, na Matteo Trentin en Mathieu van der Poel. “Het regende de hele dag, dat weet ik er nog van”, zegt Van Aert. “Het zal gaan zoals het toen ging. Er was een valpartij midden het peloton en voor wie daarachter zat, was de koers gedaan. Daar heb ik nog het meeste schrik van.” En wat de bochten betreft: “Als je niet kunt sturen, is het heel moeilijk om hier wereldkampioen te worden. Maar wie op het einde van de koers nog het meest fris is, zal de bochten ook het best nemen.”

Volledig scherm © BELGA

Philipsen: “Als ik niet geloofde dat ik wereldkampioen kan worden, zat ik hier niet”

Toegegeven, de kans dat het zondag tot een massasprint komt is klein. Zo won Jasper Philipsen er vier in de voorbije Tour de France. Het maakte Philipsen incontournable toen bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het wereldkampioenschap in Glasgow maakt. Bekijk het zo: dàt er gesprint wordt om de wereldtitel is verre van zeker. Maar àls er gesprint wordt, is er Jasper Philipsen.

“Ik verwacht hooguit een kleine groep aan de finish. Twintig, dertig renners, meer zullen het er niet zijn. Het is draaien en keren, dat heb ik wel graag. Ik ben vaak goed in positioneren. Zit ik dan nog bij de kopgroep, dan maak ik een goede kans.”

Met zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix bewees Philipsen dat hij meer is dan een snelle sprinter en dat hij ook een harde, zware wedstrijd aan kan. Ook dat houdt zijn geloof in de wereldtitel gaaf. “Als ik niet geloofde dat ik wereldkampioen kon worden, zat ik hier nu niet.”

Een scenario waarin zowel Van Aert als Philipsen voor de wereldtitel sprinten is natuurlijk ook mogelijk. Bondscoach Vanthourenhout zei bij de bekendmaking van de WK-selectie dat Van Aert en Philipsen niet tegen elkaar zullen sprinten. Wie sprint er dan? “Daar zullen we afspraken over maken. Na 270 kilometer beslissen de benen wat er realistisch is. Dat ik de lead-out doe voor Van Aert? Dat zou ook kunnen, ja.”

KIJK. Jasper Philipsen: “De sprint aantrekken voor Van Aert? Dat zou kunnen”

Volledig scherm © Photo News