Wout van Aert en Remco Evenepoel: “Of we kunnen bevestigen dat we zullen samenwerken? Yes we do!”

WK WIELRENNEN“Jullie doen precies alsof wij moeten trouwen?” De persconferentie is halfweg: Remco Evenepoel en Wout van Aert schieten een tweede keer samen in de lach. Komen de Belgische kopmannen zondag even goed overeen op de fiets? “Laat de andere landen maar denken dat het niet zo is, wij weten beter.”

De persconferentie van Wout van Aert en Remco Evenepoel is al een half uur gedaan, wanneer een Australische wielerfan aan Evenepoel vraagt om een fietswiel te signeren en van de gelegenheid gebruik maakt om een vraag te stellen. “A sneaky one. Wie is jullie kopman zondag?”

Evenepoel: “That’s not sneaky. We hebben twee kopmannen. Dat hebben we net ook in alle geuren en kleuren uitgelegd aan de pers.”

Quote Ik voel dat mijn lijf weer meer energie heeft en ben beter uitgerust dan voor de tijdrit. Er is al wat meer kleur op mijn gezicht... en vandaag was de eerste dag dat ik eens niet wakker schoot om 6.30u Remco Evenepoel

De pers begon met de vraag hoe het met de benen van de twee kopmannen is gesteld.

Van Aert: “Prima. Ik ben goed aangepast aan de lange reis. De eerste zes dagen had ik meer last van de jetlag dan ik had verwacht, maar globaal gezien heb ik hier de voorbije tien dagen uitstekend kunnen trainen. De totale voorbereiding is verlopen zoals ik had gehoopt. Ik voel mij klaar voor de strijd en ik denk dat ik mag zeggen dat het voor onze volledige ploeg geldt. We zijn sterk en dat geldt ook zeker voor mijn medekopman, die twee weken geleden nog de Vuelta won.”

Evenepoel: “Die Vuelta is nu ook al bijna twee weken geleden en op fysiek vlak verteerd. Het lichaam is gereset. Ik voel dat mijn lijf weer meer energie heeft en ben beter uitgerust dan voor de tijdrit. Zoals je zelf ziet, is er al wat meer kleur op mijn gezicht... Vandaag was de eerste dag dat ik eens niet wakker schoot om 6.30u.”

Wie worden jullie grootste tegenstanders?

Evenepoel: “Frankrijk ziet er weer goed uit. Weelde. Italië idem. Australië heeft Matthews. En dan heb je ook nog Mathieu van der Poel en Pogacar. Ik zie een zestal sterke ploegen in combinatie met een sterke kopman.”

Veel namen. Kies er eens eentje.

Evenepoel: “Matthews.”

Van Aert: “Ik zeg toch Pogacar. Matthews zal enorm gemotiveerd zijn. Hij was al sterk op dreef in Canada en is een type renner zoals ik. Hij kan een lastige koers overleven en heeft een sterke sprint in huis, mààr hij is wel de enige kopman in zijn ploeg.”

Quote Iedereen verwacht van mij dat ik zal sprinten, maar ik kan ook van ver aanvallen en solo wegrijden. Wout van Aert

België heeft nu twee kopmannen. Waarom is dat een voordeel?

Van Aert: “Ik denk dat iedereen intussen weet wat onze capaciteiten zijn en die zijn complementair. Ik heb een snellere sprint dan Remco.”

Evenepoel: (al grappend) “Ben je daar zeker van, Wout?”

Van Aert: (lacht) “Correctie. Meestal heb ik een snellere sprint dan Remco, maar Remco kan dan weer aanvallen van ver. We kunnen dus kiezen, maar ik vind niet dat we te vroeg een keuze moeten maken. Trouwens, iedereen verwacht van mij dat ik zal sprinten, maar ik kan ook van ver aanvallen en solo wegrijden. Dat heb ik dit jaar een paar keer bewezen. Ook bij Jumbo-Visma staan we vaak aan de start van eendagsklassiekers met meerdere ijzers in het vuur.”

Evenepoel: “Dat is bij Quick-Step net zo. We moeten zondag proberen om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven.”

Van Aert: “Inderdaad. We moeten optimaal gebruik maken van het feit dat we in de finale met twee kopmannen aanwezig zullen zijn. Weinig andere landen kunnen dat zeggen.”

Vorig jaar was Wout de enige kopman, maar liep het fout. Wat onthouden jullie van het WK in Leuven?

Van Aert: “Dat een supersterke renner ons toen heeft weggespeeld met een knappe tactiek. Frankrijk maakte de koers zo hard dat het te zwaar werd voor renners van mijn gabarit, zoals ook Mathieu van der Poel. In de finale moesten Mathieu en ik passen. Achteraf stelde ik ook vast dat ik geen superdag kende. In samenspraak met mijn trainer heb ik dit jaar mijn voorbereiding op eendagswedstrijden aangepast. Met succes. Dat zag je ook al in de voorjaarsklassiekers. Het is een surplus dat ik graag meeneem naar dit WK.”

Vorig jaar liep het ook tactisch fout. Hebben jullie daar deze week over gepraat?

Van Aert: “Ja, maar niet alleen deze week. We hebben geleerd uit het WK van vorig jaar en zijn hier nu daarom met twee kopmannen.”

Evenepoel: “Voor mij is er toen een hetze gemaakt om niks.”

Kunnen jullie beiden bevestigen dat jullie zondag echt zullen samenwerken?

Evenepoel: “Ja.”

Van Aert: (schiet in de lach) “Dit voelt precies zoals een huwelijk in een kerk waar beide partners elkaar het ja-woord geven... Je vraagt dat we gaan samen rijden? Ja... Ja ik wil.”

Evenepoel: “Natuurlijk gaan we dat doen. Ik ken Wout zijn niveau en capaciteiten, hij kent de mijne. We zijn beiden professioneel en hebben voldoende koersinzicht om te weten dat we moeten samenwerken en één team vormen om een situatie zoals die van vorig jaar te vermijden. We hebben zondag hetzelfde truitje aan. We willen winnen voor België.”

Van Aert: “We weten dat onze kansen groter zijn als we aan hetzelfde touw trekken. Het zou echt dom zijn om dat dan niet te doen. We moeten elkaar de vrijheid geven en gunnen om voor de zege te rijden.”

Evenepoel: “Gezien onze veelzijdigheid en leeftijd is de kans groot dat we ook de komende jaren nog vaak het kopmanschap zullen delen...”

Van Aert: “Andere landen zullen misschien niet geloven dat we samenwerken, maar ik vind het geen slechte zaak dat ze dat denken.”

Quote Ik voel mij nu meer hongerig dan vorig jaar. Ik won al vier wereldti­tels in de cross, maar merk een zekere drang om ook de regenboog­trui te pakken in de belangrijk­ste wielerdis­ci­pli­ne. Wout van Aert

Is er sprake van minder druk dan in Leuven?

Van Aert: “Toch wel. Tijdens de verkenning van vorig jaar stonden er meer mensen langs de kant dan er zondag langs de kant zullen staan. Vlaanderen was overenthousiast. Dat bracht emoties met zich mee, en misschien ook wat stress. Ik weet niet of het met het WK van vorig jaar te maken heeft, maar ik voel mij nu meer hongerig dan toen. Ik won al vier wereldtitels in de cross, maar merk een zekere drang in mij om ook de regenboogtrui te pakken in de belangrijkste wielerdiscipline.”

Evenepoel: “Ik wil ook graag wereldkampioen worden, maar bij mij is de drang misschien een beetje kleiner. Ik ben hier met het idee: niets moet, alles mag.”

Van Aert: “Ik heb er ook al een succesrijk seizoen opzitten, maar dat speelt nu even niet mee. Dit is mijn grote doel van het najaar. Na de Tour heb ik hier hard naar toegewerkt.”

Quote Het ideale scenario? Een snelle beklimming van de Mount Pleasant, waarna Wout en ik dan wegrijden met vijf à zes anderen. Remco Evenepoel

Wat is jullie ideale zondag scenario?

Evenepoel: “Met ons tweeën de laatste ronde ingaan en één en twee worden.”

Wie wordt dan eerste en wie tweede?

Evenepoel: “Dat was een grapje... Ik denk dat we beiden gebaat zijn bij een lastige koers. Het zal ook lastig zijn. Ik heb de Mount Pleasant nu een paar keer snel opgereden en ik vergelijk hem een beetje met La Redoute, maar dan iets korter. Ook hier is de uitloper erg verraderlijk.”

Van Aert: “Die klim is lastiger dan iedereen zegt. Een muur, maar het is een inspanning die ik goed kan. Zeker ook in combinatie met de snelle bochten in de afdaling.”

Evenepoel: “Het ideale scenario voor ons is een snelle beklimming van de Mount Pleasant, waarna Wout en ik dan wegrijden met vijf à zes anderen.”

Is dat ook het scenario dat in de sterren geschreven staat?

Evenepoel: “Mmm. Het scenario dat ik het meeste kans toedicht, is dat er één renner bovenuit zal steken en wegrijden in de slotronde, hetzij solo of met één of twee anderen.”

Is het aan België om de koers hard te maken

Evenepoel: “Ik vind van niet. De koers zal al hard genoeg zijn. Als andere landen zoals Frankrijk de koers wel hard maken, mogen we niet in hun val trappen en ze laten doen.”

Van Aert: “Ik hoop zo laat mogelijk energie te verspillen en reken daarvoor op onze ploeg. We hebben een ploeg die de koers lang kan controleren. Ik heb het dan niet enkel op Nathan, Yves of Pieter, maar ook op Quinten die met een anticiperende aanval ook voor rust kan zorgen in onze ploeg.”

Quote Het is mijn derde WK bij de profs, maar de eerste keer dat ik met uitgespro­ken ambitie aan de start mag staan. Remco Evenepoel

Remco, is er een vergelijking mogelijk tussen jouw benen van nu en de benen van Luik-Bastenaken-Luik?

Evenepoel: “Moeilijk. Ik heb een andere voorbereiding achter de rug. Ik weeg nu drie kilo lichter dan toen en heb de voorbije weken niet getraind op inspanningen die nodig zijn op een parcours als dit. Ik heb wel de Vuelta in de benen en hoop dat dat volstaat om goed te zijn. Het is mijn derde WK bij de profs, maar de eerste keer dat ik met uitgesproken ambitie aan de start mag staan.”

Zou je de Vuelta-zege inruilen voor de wereldtitel in Wollongong?

Evenepoel: “Neen. De Vuelta was mijn absolute doel van het seizoen.”

En jij Wout, Toch een beetje spijt dat je de tijdrit niet hebt gereden?

Van Aert: “Neen, de afwezigen hebben altijd ongelijk. Sinds de Tour heb ik niet meer op tijdrijden gefocust. Na zo’n lang en zwaar seizoen denk ik dat het een goeie keuze was om de tijdrit er niet bij te pakken. Ik heb echter met veel plezier gekeken naar de omwenteling. Net als iedereen heb ik met verbazing gekeken hoe Tobias (Foss, ploeggenoot van Van Aert bij Jumbo-Visma, red.) won.”

