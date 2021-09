Wout van Aert en Remco Evenepoel maken fans blij en blikken vooruit op WK-tijdrit: “We zullen ons niet vergalopperen”

WK WielrennenGisteren nog op verkenning in het Leuvense, vandaag alweer in Brugge. Wout van Aert verzamelt in aanloop naar de tijdrit op het WK wielrennen met de Belgische ploeg in Brugge. Samen met Remco Evenepoel stond hij vandaag na de ochtendtraining de verzamelde pers te woord. “Ik heb me specifieker voorbereid op de weg, dan op de tijdrit. Soms moet je keuzes maken.”

Ze komen allebei terug in de lijstjes met favorieten, maar de topfavorieten zijn misschien wel Stefan Küng en Filippo Ganna. Hoe kijken Remco Evenepoel en Wout van Aert naar het WK tijdrijden komende zondag van Knokke-Heist naar ‘t Zand in Brugge. Van Aert: “Ik heb vorige week de EK-tijdrit gezien en dat was best interessant. Het was toch wel een verrassing voor mij dat Küng sterker was dan Ganna.”

Evenepoel wil vooral naar zichzelf kijken. “Ik wil op mezelf focussen”, vertelde hij. “Het is een andere tijdrit dan in Trento. Ik zal proberen om mijn aerodynamische houden nog meer in mijn voordeel te gebruiken. Een slimme tijdrit wordt belangrijk. Zeker omdat het hier bijna 44 kilometer is. Het is vlak, rechtdoor en het zal ook wel vechten zijn tegen de wind.”

Na bijna 20 jaar strijkt het WK weer terug in eigen land. Kan dat Van Aert en Evenepoel vleugels geven? Evenepoel: “Een WK in eigen land is leuk, hé. Het is altijd speciaal om in eigen land te koersen, een WK is nog specialer. Het wordt een unieke ervaring. Het is moeilijk om te zeggen dat we er van gaan genieten, want in een tijdrit valt doorgaans niet veel te genieten. Maar ik zal het toch proberen.”

Van Aert: “Ik denk niet dat we ons zullen vergalopperen aan het enthousiasme van de fans. Ze kunnen ons alleen maar vleugels geven om ons over de meet te trekken. We hebben ervaring genoeg in de tijdritten om niet over onze toeren te gaan. Maar het WK in eigen land geeft wel iets meer druk dan anders. Het is een unieke kans.”

Van Aert en Evenepoel kozen deze week bewust voor recuperatie na respectievelijk de Tour of Britain en het EK. Evenepoel hield het op ritjes van maximaal twee uur. Van Aert hoopt via rust en supercompensatie nog iets beter te zijn. “Ik heb me wel iets beter voorbereid op de weg, dan op de tijdrit. Soms moet je keuzes maken, maar dat betekent niet dat ik niet zal starten met de overwinning in mijn hoofd. In Groot-Brittannië heb ik getoond dat ik in orde ben.”

Eerder op de dag had Van Aert heeft zich in de voormiddag gemeld in Hotel Weinebrugge, waar de Belgische WK-ploeg verzamelt. Onze kopman voor de WK-wegrit, die zondag ook op een medaille mikt in de tijdrit, werd op de parking verwelkomd door bondscoach Sven Vanthourenthout.

Op die parking werden Van Aert en Remco Evenepoel ook opgewacht door Noah, een kindje met een beperking dat ervan droomde om hen met de hulp van Make-A-Wish te kunnen spreken. Onze landgenoten namen daar ook uitgebreid de tijd voor. Van Aert had het onder meer over zijn favoriete overwinning tot dusver en de koersen die hij zeker nog wil winnen. Een mooi moment voor Noah (zie onderstaande video).

Van Aert en Evenepoel maakte met plezier tijd voor Noah.

