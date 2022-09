WK 2026 in Montréal, WK 2027 naar Franse Alpen

Voor het WK in 2026 lijkt Montréal een uitgemaakte zaak. De laatste keer dat het WK naar Canada trok, was in 2002, toen Hamilton het décor was. In 2027 wil de UCI een WK organiseren waar de regenboogtruien voor het mountainbike, wielrennen op de weg als de piste worden verdeeld - zoals volgende zomer in Glasgow het geval zal zijn. De Franse regio Haut-Savoie met Annecy is de voornaamste kandidaat voor 2027, wat betekent dat we een wegwedstrijd krijgen in de Alpencols. De WK’s van 2023 (Glasgow in Schotland), 2024 (Zürich in Zwitserland) en 2025 (Kigali in Rwanda) hebben al een locatie gevonden.