Wielrenner zonder armen krijgt na wereldtitel polshorloge cadeau, maar hij ziet er zelf de humor van in

KIJK. “Ik ben pissed op mezelf”: geschaafde Van der Poel steekt hand in eigen boezem na val “op onbenullig stukje”, Pidcock wereldkam­pi­oen

Mathieu van der Poel (28) was met heel wat ambitie van start gegaan in de crosscountry op het WK mountainbike, maar een valpartij in de eerste ronde gooide roet in zijn eten. Van der Poel kon niet meer verder en gaf op. Tom Pidcock (24) trok er zich niets van aan en snelde met overmacht naar de wereldtitel.