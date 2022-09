Wie zijn per categorie de topfavorieten en wanneer moet ik mijn wekker zetten? Ontdek het allemaal in onze ultieme WK-gids

WK WielrennenAustralia calling. Het WK wielrennen in Wollongong staat voor de deur. Hoog tijd om de parcoursen, de deelnemers, start- en aankomsturen te overlopen om tijdig de wekker te kunnen zetten. U ontdekt alles over het WK in deze gids.

Dit weekend is het zover, dan beginnen de renners eraan aan de andere kant van de wereld in Wollongong. De vrouwen bijten de spits af met hun individuele tijdrit, de mannen volgen enkele uren later. De tijdritten vormen traditioneel het startschot op het WK. Ook maandag, dinsdag en woensdag wordt tegen de klok gekoerst. De mannen beloften zijn maandagochtend aan de beurt, dinsdag is het aan de junioren. De vrouwen beloften rijden hun koersen samen met de vrouwen elite.

Woensdag dient de mixed team relay als tussendoortje, terwijl donderdag dan de rustdag is waarop alles in gereedheid wordt gebracht voor de wegkoersen. Vrijdag strijden de mannelijke jeugdcategorieën (junioren en beloften) om de regenboogtrui, zaterdag is het aan de vrouwen junioren en de vrouwen elite. Zondag volgt dan tot slot de apotheose met de wegrit bij de mannen. Een overzicht hieronder met daarbij de Belgische starttijden. Voor de Australische tijd in Wollongong moet je acht uur bijtellen.

Programma: Zondag 18 september: tijdrit vrouwen elite (34,2 km): 1u35- 4u30 Belgische tijd Zondag 18 september: tijdrit mannen elite (34,2 km): 5u30-9u Belgische tijd Maandag 19 september: tijdrit mannen beloften (28,8 km): 5u20-9u Belgische tijd Dinsdag 20 september: tijdrit vrouwen junioren (14,1 km): 1u30-3u Belgische tijd Dinsdag 20 september: tijdrit mannen junioren (28,8 km): 5u20-9u Belgische tijd Woensdag 21 september: mixed team relay (28,2 km): 6u20-9u Belgische tijd Vrijdag 23 september: wegrit mannen junioren (135,6 km): 0u30-4u Belgische tijd Vrijdag 23 september: wegrit mannen beloften (169,8 km): 5u-9u15 Belgische tijd Zaterdag 24 september: wegrit vrouwen junioren (67,2 km): 0u-1u55 Belgische tijd Zaterdag 24 september: wegrit vrouwen elite (164,3 km): 3u55-9u Belgische tijd Zondag 25 september: wegrit elite mannen (266,9 km): 2u-8u50 Belgische tijd

Parcours

Twaalf jaar na Geelong is het WK dus weer in Australië. Maar vergis u niet: Geelong en Wollonging liggen een kleine 1.000 kilometer van elkaar verwijderd. De parcoursen finishen aan de Australische Oostkust in het zicht van de Stille Oceaan, maar het voordeel van Wollongong is dat er in de buurt al meteen flink wat heuvels opdoemen. Na de biljartvlakke tijdrit tussen Knokke en Brugge krijgen we dit jaar dus iets anders.

Er zitten vierenveertig bochten in het vierendertig kilometer lange parcours bij de mannen. Ook bij de vrouwen, beloften en de junioren gaat het er technisch aan toe. Yves Lampaert noemde het een “intervaltijdrit”, parcoursbouwer Scott Sunderland - Australiër die in Gent woont nuanceert. “In de meeste bochten van de tijdrit moet niet geremd worden. De wegen zijn zo breed dat het eerder rotondes zijn dan haakse bochten.”

De 312 hoogtemeters vallen al bij al ook mee. De meeste hoogtemeters zijn gratis aangezien ze meteen na een stuk afdaling liggen. Per ronde spreken we van één klim die naam waardig: Mount Ousley Road. “Die ligt ook op het parcours van de wegrit, maar is de minst zware van de twee hellingen in de lokale ronde. Het is niet zo steil. Eerder een loper. Ik vergelijk Mount Ousley Road een beetje met de Hotond”, aldus Sunderland.

Technisch: het parcours bestaat uit twee ronden van 17 kilometer. Er zijn twee tussenpunten met tijdsopmeting: na 7,2km en na 24,5km op Dumfries Avenue.

Het parcours van de wegrit dan, dat is zoals alle WK-parcoursen voor interpretatie vatbaar. Al zeggen de cijfers wel veel. De wegrit bij de mannen is afgerond 267 kilometer lang en telt meer 4.000 hoogtemeters, dat zijn er meer dan pakweg de Strade Bianche. De start ligt in de buurt van Sydney in Helensburgh, van daaruit gaat het naar Wollongong waarbij de mannelijke profs eerst nog een lus naar Mount Keira af. De klim is 9 kilometer lang en loopt met gemiddeld 5 procent omhoog, al ligt ze wel al na 42 kilometer in het parcours. Wedstrijdbepalend wordt de Mount Keira dus niet.

Daarna komt het peloton weer in Wollongong voor de plaatselijke ronden die 17,1 kilometer lang zijn. De mannelijke profs doen er 12, de vrouwen doen er inclusief de Mount Keira zes. De jeugdcategorieën beperken zich volledig tot een aantal rondjes op het plaatselijke circuit. De scherprechters zijn Mount Ousley Road en Mount Pleasant. Ousley Road is 500m lang en gaat met gemiddeld 7,2 procent omhoog, Mount Pleasant is net geen kilometer, maar wel grillig met stevige pieken boven de 10 procent. Van de top is het nog 8 kilometer dalen tot aan de meet.

Het weer

Nooit te onderschatten op een WK: het weer. De kans is groot dat we de klifstranden van Wollongong zullen ontdekken met regendruppels op de cameralens. Momenteel is het er zonnig, maar de komende twee weken zal het acht dagen regenen met het zwaartepunt in het weekend van de wegritten. “De fout van La Niña. Er is de afgelopen maanden enorm veel regen gevallen aan de oostkust van Australi”, aldus parcoursbouwer Scott Sunderland.

“Verschillende wegen moesten opnieuw worden aangelegd door aardverschuivingen die een gevolg waren van de hevige regenval. Op twee uur rijden van Wollongong heeft het twee weken geleden zelfs nog gesneeuwd. In deze regio kan je soms surfen en skiën op één en dezelfde dag. Aan iedereen die ik ken die naar Wollongong vertrekt, heb ik gezegd dat ze zeker een regenjas moeten meenemen”, zegt Sunderland.

Een warme trui kan ook geen kwaad, want de temperaturen schommelen overdag tussen de 11 en 20 graden. “Er staat veel wind in deze periode. Meestal vanuit het zuidoosten. Dat zal een invloed hebben op de wedstrijd, want in de laatste drie kilometer van de wegrit staat de wind dan pal op kop. Een ramp voor eenzame vluchters.

Meer weten over Wollongong, klik dan door op DEZE LINK

De Belgen versus de favorieten

Voor heel wat wielerfederaties was de oversteek geen sinecure. Budgettair en logistiek is het WK anno 2022 een flinke operatie. Ook voor de renners zelf, die bijna allemaal een jetalg moeten incalculeren. En dan speelt ook nog eens de degradatiestrijd in de WorldTour zijn rol. Om uiteenlopende redenen krijgen we daarom geen Rohan Dennis, Alejandro Valverde, Tom Pidcock, Primoz Roglic, Mads Pedersen, Caleb Ewan, Jonas Vingegaard, Benoit Cosnefroy of Matej Mohoric te zien in Wollongong. Ierland maakt zelfs niet eens de oversteek.

Wie zijn dan wel de favorieten? Bij de mannen zijn er voor de tijdrit een paar namen die het tegen Yves Lampaert en Remco Evenepoel opnemen in de strijd om de regenboog: Filippo Ganna uiteraard. Verder Stefan Küng, Stefan Bissegger Rémi Cavagna en Tadej Pogacar. Bij de vrouwen wordt het uitkijken naar een driestrijd tussen Reusser, Van Dijk en Van Vleuten. Van Lotte Kopecky en Julie Van de Velde mogen we niet meer verwachten dan een ereplaats.

Omdat het parcours veel weg heeft van een Ardennenkoers is het voor de wegritten vooral uitkijken naar de puncher- en klimtypes. Naast Wout van Aert en Remco Evenepoel denken we bij de mannen dan spontaan aan Tadej Pogacar, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel, Michael Matthews, Sergio Higuita en Joao Almeida. Vooral Frankrijk komt met een sterk team aan de start, al is titelverdediger Julian Alaphilippe een vraagteken na zijn val in de Vuelta. En wat kan Peter Sagan nog?

Bij de jeugdcategorieën is het traditioneel wat troebeler kijken. Wat vaststaat is dat we bij de mannen beloften in het tijdrijden een Belgische topfavoriet hebben met Alec Segaert. Bij afwezigheid van Cian Uijtdebroeks, Arnaud De Lie en Thibau Nys mogen we van Lennert Van Eetvelt iets verwachten in de wegrit. Hoe er verder ook Romain Grégoire, Leo Hayter, Jacob Hindsgaul en Mathias Vacek in de gaten.

Bij de mannen junioren zijn Duarte Marivoet en Vlad Van Mechelen kanshebbers op een ereplaats in de wegrit, Jens Verbrugghe is een van de favorieten in de tijdrit. Bij de meisjes junioren moeten Febe Jooris en Xaydee Van Sinaey voor de betere uitslagen zorgen. En dan blijven nog de vrouwen elite en beloften over. Julie De Wilde moet bij de beloften kunnen meedingen naar medailles in zowel de weg- als de tijdrit. Lotte Kopecky kan gaan voor een medaille in de wegrit, al is het parcours aan de zware kant. Van Vleuten is topfavoriete.

Bekijk de volledige deelnemerslijst op DEZE PAGINA.



De Belgische selecties Mannen elite Wegrit: Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck Tijdrit: Remco Evenepoel, Yves Lampaert. Mixed Relay: Quinten Hermans, Pieter Serry, Nathan Van Hooydonck Vrouwen elite Wegrit: Valerie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky, Jesse Vandenbulcke, Julie Van De Velde Tijdrit: Lotte Kopecky, Julie Van De Velde Mixed Relay: Valerie Demey, Julie De Wilde, Jesse Vandenbulcke Beloften mannen Wegrit: Jenno Berckmoes, Vito Braet, Dries De Pooter, Alec Segaert, Lennert Van Eetvelt, Fabio Van Den Bossche Tijdrit: Alec Segaert, Lennert Van Eetvelt Junioren mannen Wegrit: Duarte Marivoet Scholiers, Maxence Place, Sente Sentjens, Vlad Van Mechelen, Jens Verbrugghe Tijdrit: Duarte Marivoet Scholiers, Jens Verbrugghe Junioren vrouwen Wegrit: Febe Jooris, Jade Linthoudt, Fleur Moors, Xaydee Van Sinaey Tijdrit: Febe Jooris, Xaydee Van Sinaey Volledig scherm Alec Segaert. © BELGA

De wereldkampioenen van vorig jaar

Mannen elite wegrit: 1. Julian Alaphilippe (Fra) 2. Dylan van Baarle (Ned) 3. Michael Valgren (Den)

Vrouwen elite wegrit: 1. Elisa Balsamo (Ita) 2. Marianne Vos (Ned) 3. Katarzyna Niewiadoma (Pol)

Mannen beloften wegrit: 1. Filippo Baroncini (Ita) 2. Biniam Girmay (Eri) 3. Olav Kooij (Ned)

Vrouwen beloften wegrit: /

Mannen junioren wegrit: 1. Per Strand Hagenes (Noo) 2. Romain Grégoire (Fra) 3. Madis Mihkels (Est)

Vrouwen junioren wegrit: 1. Zoe Bäcktedt (G-Br) 2. Kaia Schmid (VSt) 3. Linda Riedmann (Dui)

Mannen elite tijdrit: 1. Filippo Ganna (Ita) 2. Wout van Aert (Bel) 3. Remco Evenepoel (Bel)

Vrouwen elite tijdrit: 1. Ellen van Dijk (Ned) 2. Marlen Reusser (Zwi) 3. Annemiek van Vleuten (Ned)

Mannen beloften tijdrit: 1. Johan Price-Pejtersen (Den) 2. Lucas Plapp (Aus) 3. Florian Vermeersch (Bel)

Vrouwen beloften tijdrit: /

Mannen junioren tijdrit: 1. Gustav Wang (Den) 2. Joshua Tarling (G-Br) 3. Alec Segaert (Bel)

Vrouwen junioren tijdrit: 1. Aljona Ivantsjeko (Rus) 2. Zoe Bäckstedt (G-Br) 3. Antonia Niedermaier (Dui)

Mixed Team Relay: 1. Duitsland 2. Nederland 3. Italië

