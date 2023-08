Weer goud! Lotte Kopecky nu ook wereldkampioene puntenkoers: “Ze was van een ander niveau”

Net als in de afvalling stond er in de puntenkoers geen maat op Lotte Kopecky. Ze pakte vlot punten in de eerste sprints om dan iets voor halfweg een ronde te pakken. Enkel de Australische Georgia Baker kon volgen. Even toch. “Aan Lotte was niks te doen. Ze was van een ander niveau.”

Lotte Kopecky vertelde vooraf dat ze de puntenkoers met een rode vlag op haar helm zou rijden. Figuurlijk dan. Als koningin in spe van dit WK wielrennen viseerde de concurrentie haar wiel. ‘All eyez on me’ zou 2Pac zingen.

Kopecky trok er zich echter niet veel van aan. Ze werd meteen tweede in de eerstee sprint. Gretig, al leek het of ze zich nadien wat liet wegdrummen om dan zelf tot de controle over te gaan en vlot de tweede sprint te winnen. Wanneer Kopecky versnelt, moet de rest buigen, dat was toen al duidelijk.

Na de tweede sprint ontsnapten zeven ‘ongevaarlijke’ rensters en moest Kopecky opnieuw de achtervolging leiden. Niet van harte. Kopecky liet zich uitzakken en liet het initiatief aan de Britse Neah Evans. Slim. Kopecky bleef ook na vier ronden aan de leiding, maar moest opletten dat ze zich niet in slaap laat wiegen... “Ik denk dat ik de koers goed heb gelezen en op het juiste moment in actie ben gekomen. Kenny De Ketele als bondscoach hebben is op dat vlak zeker een meerwaarde. Hij kon de situatie perfect inschatten voor mij.”

Zo gezegd, zo gedaan. Op vijfenvijftig ronden van het einde reed Kopecky in één ruk naar voor. “Ik moest toen echt gaan, want die Française had een halve ronde.” De Australische Georgia Baker kon als enige aanhaken. De twee pakten een ronde, even later Evans ook, maar die kraakte toen al in al haar voegen. “Lotte was zo sterk, ze vloog over het ovaal. Ik wist toen al dat het voor mij onmogelijk was om te winnen. Ik heb mezelf opgeblazen om Kopecky te proberen volgen”, aldus Evans.

Op 36 ronden van het einde zette Kopecky nog eens aan. Baker keek lijdzaam toe. Kopecky kon wegrijden waar en wanneer ze wou, het lijkt alsof ze twee versnellingen groter stampte dan de rest. Baker: “Ik heb geprobeerd om Lotte te volgen, maar het was te hard. Ze is zo sterk en dan nog in een buitengewone topvorm, dat er eigenlijk niks aan te doen is. Ik was blij dat zij het meerendeel van het kopwerk deed, toen we een ronde namen. Ik vind het mooi om tweede te worden achter zo’n prachtige atlete en rolmodel voor onze sport.”

Kopecky moest zelf niet eens meedoen in de eindsprint om haar tweede wereldtitel in de puntenkoers veilig te stellen. Sir Chris Hoy keek toe in de arena die naar hem genoemd is, en stak zijn duim omhoog.

Dat heet dan winnen met overschot. “Dit is het resultaat van hard werken. Dit is niet op één jaar gekomen. Ik ben nu 28 jaar en heb er een paar zware traininsjaren opzitten. Het was warm in de zaal, dus ik heb wel afgezien”, zegt Kopecky, die haar hegemonie probeerde weg te lachen. “Zeggen dat ik woensdag ook het omnium zou winnen, zou nu een beetje te belachelijk voor woorden zijn...”

Om er dan meteen aan toe te voegen: “Een drie op drie kan, maar ik houd er geen rekening mee. Als ik kan winnen, zal ik het niet laten liggen.”

