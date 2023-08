Weer goud! Lotte Kopecky nu ook wereldkampioene puntenkoers: “Ik zit ook met de wegrit in mijn hoofd”

LIVE WK WIELRENNEN. Nog een medaille? De Vylder en Ghys doen gooi naar eremetaal in ploegkoers

Op het Super-WK wielrennen in Glasgow heeft Lotte Kopecky in de puntenkoers een tweede wereldtitel in het baanwielrennen in de wacht gesleept. Onze landgenote was heer en meester. Met De Vylder en Ghys is er nog een kans op eremetaal in de ploegkoers. Volg het allemaal in onderstaande liveblog.