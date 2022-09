“We hadden moeten stoppen met rijden”: kritiek van binnen de ploeg op tactisch plan van Franse bondscoach Thomas Voeckler, die wijst naar suprematie van Evenepoel

WK wielrennenGeen WK-hattrick voor Frankrijk. En dat heeft alles te maken met de suprematie van Remco Evenepoel, vindt bondscoach Thomas Voeckler. Maar onze zuiderburen vragen zich toch af of ze ook niet te voortvarend hebben gekoerst - naar het etiket van de coach. Renner Valentin Madouas: “Er had meteen een belletje moeten gaan rinkelen wat er zou kunnen gebeuren met Remco mee in de groep.”

Frankrijk gooide de koers al op de Mount Keira open. U leest het goed: op 225 kilometer van de streep. Toen de orde was hersteld, schoten ze op 70 kilometer van de finish weer in actie. De groep waar de winnaar uit voortkwam werd gevormd. Met Sivakov, Pacher, Sénéchal en Bardet. Alleen had dat Franse kwartet één probleem: ook Evenepoel was erbij. Het verdere verloop kent u: België heeft een nieuwe wereldkampioen.

Achteraf mocht Frans bondscoach Thomas Voeckler het gaan uitleggen. Zijn betoog? Dat er simpelweg niets te doen was tegen Evenepoel. “Kijk: je kan op voorhand zoveel plannen maken als je wil, maar uiteindelijk hangt veel af van de koerssituatie waarin je belandt. We reden de wedstrijd die we wilden rijden, maar op een bepaald moment liep het niet zoals gepland. Simpelweg omdat Evenepoel ongenaakbaar was. Ik ben trots dat we nog vol zijn gegaan voor die tweede plek (met Christophe Laporte, red.). Want ik wil het nogmaals benadrukken: tegen deze Evenepoel kon je niéts beginnen. Zelfs al hadden we met vijf in zijn wiel gezeten, dan nog won hij.”

Quote Natuurlijk hadden we Remco in de gaten toen hij mee in onze ontsnap­ping zat. We kennen hem maar al te goed. Maar Bardet kon hem gewoon niet volgen. Florian Sénéchal

De suprematie van Remco, dus. Maar daar is niet elke Fransman het mee eens. Frankrijk kon meer - of beter: het anders - hebben gedaan. Zo vindt onder andere Laurent Jalabert, die opwerpt dat er tactisch wat schortte en Evenepoel in een groep met de ‘verkeerde Fransen’ zat. “De strategie was niet verrassend omdat Voeckler van offensief koersen houdt. Alleen zat noch Cosnefroy noch Alaphilippe voorin”, aldus de 53-jarige ex-topper bij de Franse openbare omroep. De verkeerde mannen dus op de verkeerde plaats. Of hoe ze zelf hun kopmannen in de vernieling hadden gereden. Voeckler ging in het defensief. “We beseften maar al te goed dat een kopgroep mét Evenepoel een gevaar kon vormen. En idealiter zaten ook Benoît (Cosnefroy, red.) en Julian (Alaphilippe, red.) in die vlucht. Maar nogmaals: we kunnen het blijven draaien en keren, Remco had altijd gewonnen.”

Volledig scherm Alaphilippe met Evenepoel. © Photo News

Florian Sénéchal, ploegmaat van Evenepoel bij Quick.Step-Alpha Vinyl, steunde zijn coach. “We hebben geen reden om teleurgesteld te zijn. Natuurlijk hadden we Remco in de gaten toen hij mee in onze ontsnapping zat. We kennen hem maar al te goed. We bleven in zijn wiel plakken om hem te kunnen counteren wanneer hij zou aanvallen. Maar Romain (Bardet, red.) kon hem gewoonweg niet volgen.” Maar Valentin Madouas, niet mee vooraan, zag het wat anders. “Toen we in de ontsnapping met Evenepoel zaten, hadden we hélémaal moeten stoppen met rijden. Meteen moest er een belletje gaan rinkelen wat kon gebeuren met Remco mee in de groep.”

Volledig scherm Thomas Voeckler. © AFP

Veel discussie, dus. Pakte Frankrijk het te voortvarend aan? Denkt Voeckler te offensief? ‘L’Équipe’ werpt de vraag op. Daarbij een leuke anekdote waarin ze verwijzen naar een gesprek met Voeckler eerder vorige week. Die zei toen: “Net als renner hou ik er als bondscoach van mij te amuseren. Ik hou van verrassingen, van nervositeit opwekken bij andere ploegen en van ingrepen en tactische zetten waarbij andere landen tijd nodig hebben om ze te begrijpen én om erop te reageren.” Veelzeggend: Alaphilippe zei na die uitspraken grappend tegen Sivakov: “Zet je klaar voor de nieuwe film van Spielberg - het grote spektakel van Thomas.” Eerder zei Voeckler ook aan onze krant: “Ik word liever elfde als we all-in zijn gegaan dan derde en nooit te hebben gekoerst.”

