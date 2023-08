Wat we tot nu weten over de protestactie tijdens het WK wielrennen, dat bijna een uur stillag

WK wielrennen Tom Boonen weet uit ervaring hoe “zot” het nu wordt voor Remco Evenepoel: “Toen ik wereldkam­pi­oen werd, kampeerden meisjes voor huis van mijn ouders”

Tom Boonen werd wereldkampioen in 2005. En dus is onze analist dé ervaringsdeskundige over aan wat Remco Evenepoel zich nu mag verwachten. Wel... “Het wordt zot.” En dus heeft Boonen enkele tips. “Ik zou hem aanraden om zo veel mogelijk weg te blijven uit Schepdaal en in zijn vaste stek in Spanje te overwinteren.” En moet hij de Tour de France in 2023 rijden volgens Boonen?