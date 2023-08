Vermoeide Wout van Aert met Jerome in de armen op vliegtuig: “Breng me huiswaarts”

Wout van Aert laat Glasgow achter zich nadat hij vooral meer verwacht had van het WK tijdrijden . Met Jerome in de armen, postte hij een foto vanuit het vliegtuig richting België. Al aan het eerste tussenpunt lag hij gisteren een halve minuut achter, waarna WVA nooit meestreed voor de medailles en daar een dubbel gevoel aan overhield. “Als ik naar mijn cijfers kijk, ben ik tevreden. Maar volgens mijn capaciteiten eindig ik veel te ver van Evenepoel en Ganna.”

KIJK. Dubbel gevoel voor Van Aert na vijfde plaats

Van Aert had na de wegrit nog gezegd hoe aangenaam hij het vond dat hij zijn gezin in Glasgow dicht bij hem had, in aanloop naar de tijdrit. Met de drie weken jonge Jerome in de armen post hij vandaag een foto van de weg huiswaarts, met een knipoog naar zijn sponsor Red Bull. “Mijn vleugels zijn momenteel geknipt. Breng me alsjeblieft huiswaarts”, gevolg door een slapende emoji. Even rust voor Van Aert.

Vrijdag een dubbel gevoel bij Van Aert na de aankomst. “Dit is het verschil tussen een normale dag en een topdag. Ik ben ontgoocheld over het resultaat. Als ik aankwam, was ik echt verrast dat ik pas vijfde stond. Ik ben te ver geëindigd van Evenepoel en Ganna. Maar langs de andere kant, als ik kijk naar mijn cijfers, ben ik tevreden. Mijn waarden waren goed.”

KIJK. Ook Van Aert feliciteert Evenepoel

Van Aert had geen slecht gevoel onderweg. Een offday was het niet. “Ik voelde mij best goed, ik had echt een gevoel dat ik goed reed. De radiocommunicatie was niet zo goed en ik kreeg amper informatie door. Op zich niet slecht, het kon mij enkel negatief beïnvloeden en ik had niet het gevoel dat ik sneller kon. Achteraf gezien had ik misschien nog sneller moeten starten, maar dat weet je niet op voorhand. Ik ben nu ook niet als een slak vertrokken, de rest was gewoon beter.”

Volledig scherm © Photo News

Van Aert ging afgelopen zondag nog bijzonder diep in de wegrit, net als Küng. Ze presteerden beiden niet op hun topniveau. Speelde dat een rol? “Ik voelde mij klaar en had een goed gevoel tijdens de tijdrit. Het valt wel op dat de renners die echt toegewerkt hebben naar vandaag, goed presteerden. Remco heeft het gewoon super gedaan. Het is bijzonder indrukwekkend voor zijn gewicht, want er zaten heel wat rechte stukken bij. Hij doet zijn bijnaam (aerokogel, nvdr) alle eer aan.”