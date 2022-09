Vermoeide Evenepoel sleept brons uit de brand: “Ik moet tevreden zijn. Deze tijdrit was pak beter dan die in Vuelta”

WK wielrennen “Heel erg ontgoo­cheld": geen Dylan Teuns in WK-selectie, Vanthouren­hout verrast met Serry én Dewulf

In de WK-ploeg rond kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel is straks geen plaats voor Dylan Teuns. Zoals we al eerder schreven verkiest bondscoach Sven Vanthourenhout pure helpers Stan Dewulf en Pieter Serry voor het WK in het Australische Wollongong op 25 september. “Heel erg ontgoocheld”, reageerde Teuns via Twitter.

30 augustus