Vermeersch bezorgt België derde medaille op WK na sterke finish in tijdrit bij beloften

WK Wielrennen Sarah De Bie, trots op ‘haar’ Wout maar ook teleurge­steld: “Zo hard gevloekt dat Georges moest wenen”

7:27 “Een paar seconden. Dit is zó jammer. Vorig jaar was het ook nét niet. Maar nu was het in België. Het zou nog mooier geweest zijn om hier goud te pakken.” Trots was Sarah De Bie op haar Wout, na z'n prestatie op het WK wielrennen. Maar ook teleurgesteld - zilver hangt er intussen genoeg op de schouw ten huize Van Aert.