Verloofde Oumi en ouders vliegen elkaar in de armen wanneer Remco finish overschrijdt: “We hebben nog niet eens de Vuelta verteerd”

WK wielrennen Zilveren Kopecky baalt, maar kan (na een hamburger en gin-to­nic) ook genieten van haar straffe prestatie: “Het is toch een fantas­tisch resultaat”

Ongelofelijk! Annemiek van Vleuten - met een breukje in de elleboog - is wereldkampioene bij de vrouwen. Balen voor Lotte Kopecky, want zij sprintte nèt achter de Nederlandse naar zilver. Ze sloeg op het stuur, want was met voorsprong de snelste van de elitegroep. Maar met een gewiekste aanval deed Van Vleuten in het slot wat niemand nog verwachtte. Silvia Persico (Italië) werd derde. “Ik heb het gevoel dat ik het goud verlies”, vertelde Kopecky meteen na afloop, al besefte ze enkele uren later wel wat voor een straffe prestatie ze heeft geleverd: “Het is een fantastisch resultaat, maar je komt natuurlijk voor die regenboogtrui.”

24 september