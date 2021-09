Vanthourenhout vol lof voor Evenepoel en betreurt mindere communicatie: “Maar had niets veranderd aan uitslag”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Natuurlijk is de teleurstelling groot, zeker bij Van Aert en Stuyven. Die eerste omdat hij niet de superbenen had, die tweede omdat hij net hier in Leuven naast de medaille grijpt”, aldus Vanthourenhout. “We waren gekomen om te winnen en op een gegeven moment hadden we controle en liep alles zo’n beetje zoals we wilden. Maar de conclusie van de dag is dat onze kopman net niet goed genoeg was. Een WK domineren maar toch niet winnen, dat kan - dat is nu eenmaal sport. Het tegenovergestelde is ons ook al gebeurd. De tactiek? Daar valt denk ik weinig op aan te merken. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en de koers hard gemaakt. Als Wout het ook had kunnen afmaken, hadden we de perfecte koers gereden.”

Quote Dit was nu eenmaal een WK met de állerbesten ter wereld in de kopgroep. Van Aert moest passen, maar Van der Poel en Pidcock ook. Sven Vanthourenhout

Vanhourenhout stak graag een pluim op de hoed van Evenepoel, die zich uiteindelijk dubbel plooide voor de ploeg en zo alle twijfels bande als zou hij dat niet doen. Bewezen dat hij zijn WK-stek meer dan waard was. “Evenepoel kon een belangrijke pion zijn en dat is gebleken. Wat hij doet op zijn leeftijd, is niet evident. Zeker na een koers met zo veel kilometers, dat is denk ik de eerste keer voor hem. Veel landen hadden schrik voor Remco en zijn acties. Blij dat hij erbij was.”

Alleen de communicatie binnen de ploeg kon beter, vond ook Vanthourenhout. “Dat is een kunst op zo’n WK natuurlijk. Niet makkelijk... In bepaalde situaties hadden we dan korter op de bal kunnen spelen en ingrijpen, ja. Zo heeft Van Aert wat te lang gewacht om Stuyven zijn kans te laten gaan, of konden we Evenepoel vroeger van de kop halen in een groep met ook heel wat Italianen en Fransen. Daar lieten ze het aan ons over en dat was goed gespeeld. Maar ook hier: zelfs mocht dat anders geweest zijn, was Alaphilippe nog gewonnen. Dit was nu eenmaal een WK met de allerbesten ter wereld in de kopgroep. Van Aert moest passen, maar Van der Poel en Pidcock ook. De beste man in de koers heeft gewonnen, zeker als je kijkt naar de manier waarop. Chapeau.”

Na de medailleregen aan de kust bij het tijdrijden, kwamen er daar in Leuven geen meer bij. Sneu toch. “Vanaf de eerste dag liep het er wat spaak. Er was ook behoorlijk wat pech mee gemoeid, zeker ook in de andere categorieën. Maar niemand heeft zichzelf iets te verwijten.

Volledig scherm Vanthourenhout met Campenaerts naast zich. © BELGA