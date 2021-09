Vanthourenhout blikt vooruit naar het WK: “Iedereen zal op de afspraak zijn, maar dat is geen garantie op succes”

Vanthourenhout had het in Zaventem eerst en vooral over de tweede plek van Remco Evenepoel in de EK-wegrit. “We hebben gisteren nog eens alles geanalyseerd en we moeten wel tot de conclusie komen dat misschien wel de tweede beste man in koers gewonnen heeft. Maar ach, het resultaat is wat het is en ik denk dat we mogen terugkijken op een zeer geslaagd EK.”