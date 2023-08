Van der Poel vult, ondanks val, opnieuw leemte op palmares: “Dit maakt mijn carrière zo goed als compleet”

Mathieu van der Poel (28) is bezig om een erelijst om ‘U’ tegen te zeggen uit te bouwen. Na eerder de Ronde van Vlaanderen (2x), Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix kroonde hij zich nu voor het eerst tot wereldkampioen op de weg. “Dit is mijn grootste zege”, zegt de Nederlander, die onderweg zelfs nog de tijd had om tegen de grond te gaan. “Ik was even ‘pissed’ op mezelf.”

KIJK. De valpartij van Van der Poel

Op 22 kilometer van het einde maakte Mathieu van der Poel een einde aan de Belgische WK-droom. Met een van z'n intussen gekende explosies knalde hij Wout van Aert zonder pardon uit het wiel op een oplopende strook. De (licht)oranje vogel was gaan vliegen, de rest streed met drie om twee podiumplaatsen. “Ik wist dat dat het zwaarste deel van het parcours was, want meteen na die klim volgde een nieuwe helling", legt Van der Poel uit. “Ik voelde me nog sterk en zag dat de rest op de limiet zat. Toen ik zag dat niemand me kon volgen, kreeg ik vleugels.”

Van der Poel leek gewonnen spel te hebben, maar zes kilometer verderop ging het plots lelijk mis. Met een halve minuut voorsprong op zak schoof hij onderuit in een van de kletsnatte bochten van Glasgow. Hij schoof hard tegen de dranghekken. “Tot dat moment vloog ik over het parcours. Ik dacht even dat het over was, ik was 'pissed’ op mezelf. Het is niet dat ik veel risico’s nam, maar op sommige plaatsen lag het superglad.”

KIJK. De beslissende aanval van Van der Poel

De Nederlander krabbelde overeind en zette zijn weg verder. Het BOA-draaisysteem van zijn schoen was naar de vaantjes, maar dat belette een onstuitbare Van der Poel niet om Van Aert, Pogacar en Pedersen weer verder op achterstand te zetten. “Ik zou niet zeggen dat die val deze zege nog mooier maakt. Als dit mij de overwinning had gekost, had ik een paar dagen niet geslapen.”

‘MVDP’ bracht zijn solo tot een goed einde en vulde zijn intussen rijke palmares dan ook aan met een oververdiende wereldtitel. “Dit was een van de grootste doelen die ik nog had. Het is wellicht mijn grootste zege op de weg. Mijn carrière is zo goed als compleet nu. Ik besef nog niet echt dat ik volgend jaar in de regenboogtrui zal rijden. Toen ik over de streep reed, ging er veel door mijn hoofd. Het voelt ook wel een beetje als revanche voor vorig jaar. Dit is een ongelooflijk gevoel.”

Van der Poel fietste zich in Glasgow de geschiedenisboeken van het wielrennen in. Hij werd niet alleen de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Joop Zoetemelk in 1985, hij slaagde er ook als eerste renner ooit in om in hetzelfde jaar én Milaan-Sanremo én Parijs-Roubaix én het WK te winnen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA