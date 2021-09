Van der Breggen de enige die kan lachen, Van Vleuten vernietigend: frustratie en onenigheid gieren door Nederlandse wielerploeg na zilveren plak

WK WielrennenNa het debacle van de Olympische Spelen liep het ook het WK wielrennen mis voor de Nederlandse wielrensters. Marianne Vos pakte zilver achter de Italiaanse Elisa Balsamo, maar met zo’n sterrenequipe was niets minder dan goud goed genoeg. De frustratie en onenigheid over de tactiek gieren weer door de Nederlandse ploeg.

Onder een grote witte tent in Leuven vliegen de emoties in het rond bij de Nederlandse rensters. Het bewijs dat dit WK faliekant is mislukt, blijkt wel uit de manier waarop de rensters in de mixed zone zoeken naar woorden. Annemiek van Vleuten is kiezelhard. Haar lichaamstaal en stiltes verraden woede. Volgens haar was de afspraak om de koers al ver voor het einde hard te maken. Maar ze krijgt daarin te weinig steun.

“Ik kan wel gewoon gaan slapen zonder te denken: had ik maar dit of had ik maar dat. Wie niet? Dat ga ik hier niet met jullie bespreken. Het is duidelijk dat we dit moeten evalueren. Ik heb met Marianne te doen. Het was haar gegund. Het had beter gekund en gemoeten. Ze had hier kunnen winnen. We hadden beter samen koersen, maar ik stond hier met een missie. Dus dat kan ik me persoonlijk niet aantrekken.’’

Even daarvoor is Demi Vollering in tranen uitgebarsten. De jongste van het stel heeft in het begin van de koers twee keer pech en verliest kostbare energie. Ze voelt zich schuldig dat ze in de finale te weinig heeft kunnen betekenen. Ze zegt: “Ik denk dat de anderen niet zo blij met me zijn. Ze keken me in ieder geval niet aan na de finish.’’

Het tekent de explosieve sfeer binnen het team dat dit WK eigenlijk niet kon verliezen met op papier acht vrouwen die allemaal wereldkampioen hadden kunnen worden. Juist daar ligt het probleem. Zelfs met een sprinter als Vos in de ploeg wordt in de slotfase niet volledig haar kaart gespeeld. Vos mist daardoor de perfecte lead-out in de sprint en mist een unieke kans op haar vierde wereldtitel, vijftien jaar na haar eerste WK-glorie in Salzburg.

Vos huilt net na de streep als dat besef doordringt. Ze herpakt zich snel en gaat uit respect voor de nieuwe wereldkampioen met een glimlach het podium op. Juist zij, die het meest recht op frustratie heeft, is opvallend mild in haar analyse. Zij denkt niet dat een andere tactiek een andere uitkomst had opgeleverd. “Natuurlijk was ik eerst teleurgesteld. Ik zat in het juiste wiel, maar ik had niet meer de kracht om de sprint te winnen. Ik ben tevreden met de vorm en uiteindelijk ook met de medaille.’’

Na de Spelen, toen Van Vleuten gewonnen dacht te hebben, maar na een reeks misvattingen en communicatiefouten het goud miste, ging het óók al over de chaos in het Nederlandse kamp. De wielerbond heeft evengoed besloten om het contract van bondscoach Loes Gunnewijk met nog eens drie jaar te verlengen. Nederland won met Ellen van Dijk tussen de Spelen en dit WK weliswaar het EK, maar op de twee absolute toppodia ging het dus fout.

Wie zich aan alle ellende onttrok, was Anna van der Breggen. De icoon van het Nederlandse wielrennen reed haar laatste koers. Ze cijferde zich zoals voorgenomen weg voor de ploeg en reed de laatste rondes in de achtergrond met een glimlach op haar gezicht. Uit het publiek hoorde ze steeds haar naam en bedankjes. Van alle onenigheid in de Nederlandse ploeg krijgt ze na afloop weinig mee. Haar afscheid voelt goed. “Het is mooi geweest’’, zegt ze. “Vanavond op het gala op kosten van de UCI drankjes drinken. Dan zien we morgenochtend wel weer verder.’’

Ze is na de mislukte wegwedstrijd op het WK de enige bij wie de champagne zal smaken.

