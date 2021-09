Van Avermaet mist voor de allereerste keer een WK: “Ik was wat emotioneel”

WK wielrennenEr komt een einde aan een unieke reeks. Na 14 WK’s op rij is Greg Van Avermaet (36) er niet meer bij. Hij begrijpt waarom, maar de ontgoocheling is daarom niet minder groot. “Dit had ik drie maanden geleden nooit kunnen denken.”

Deze ochtend kreeg Van Avermaet het slechte nieuws van de bondscoach. “Na zijn telefoontje ben ik op mijn fiets gekropen om los te rijden”, zegt hij. “Ik was wat emotioneel. Het heeft de hele training door mijn hoofd gespookt.”

Een WK missen is niet niks in zijn geval. Voor Van Avermaet is dit het einde van een tijdperk. Sinds hij in 2007 debuteerde als prof, was hij er elke keer bij. Die reeks van 14 opeenvolgende WK’s is uniek in het huidige peloton. Vaak was hij ook nog eens de beste Belg, al lukte scoren nooit echt — twee keer vijfde is zijn beste resultaat. Die reeks is nu ten einde. Van Avermaet weet waarom. Sinds hij zijn corona-vaccin kreeg, worstelt hij met een ontregeld immuunsysteem. “Ik heb deze zomer niet het niveau gehaald dat ik anders haal. Ook de resultaten waren niet wat ik wilde.”

Enorm ontgoocheld

Hij voelde de bui dus enigszins hangen? Ja en neen. “Ik was er een beetje op ingesteld, maar toch niet helemaal. Ik had nog hoop. Ik ben nu enorm ontgoocheld, maar ik kan niet boos zijn. Ik ben sportman genoeg om in te zien dat de acht renners die erbij zijn elk iets kunnen voorleggen waarmee ze hun selectie verdienen.”

Het maakt zijn teleurstelling niet minder. “Het WK was een groot doel. Een paar maanden geleden had ik nooit kunnen denken dat ik er niet bij zou zijn. Het is echt zuur. In eigen land, op dit parcours: het was echt iets voor mij. Of ik ga kijken? Dat weet ik niet. Op dit moment lijkt me dat heel pijnlijk.”

Of hij ooit nog een groot kampioenschap gaat rijden, weet niemand. Zelf gooit hij de handdoek in ieder geval niet. “Maar eerlijk: ik weet zelfs niet waar het volgend jaar te doen is (Australië, red.). Mijn gedachten zaten volledig bij dit WK.”

Van Avermaet moet de knop nu omdraaien. Hij hoopt toch nog op een goed najaar. Hij rijdt nog de GP de Fourmies (12/9), de GP de Wallonie (15/12), Eschborn-Frankfurt (19/9), Parijs-Roubaix (3/10), Binche-Chimay-Binche (5/10), Parijs-Tours (10/10). “Ik zet nu alles op Roubaix. Na de laatste rit in de Benelux Tour (waarin hij 8ste werd, red.) ben ik overtuigd dat het aan het kantelen is, dat ik op de weg terug ben. Ik hoop over twee of drie weken weer de normale Greg te zijn. Helaas is dat te laat voor de WK-selectie.”

