Van Aert noemt Van der Poel “duidelijk de sterkste”, maar laakt gebrek aan oortjes: “Wisten niets van zijn val en geloofden er niet meer in”

Onze landgenoot liet zich ook nog eens kritisch uit over de afwezigheid van communicatie op het WK. Door het gebrek aan oortjes wist hij namelijk niet dat koploper Van der Poel gevallen was. “Onbegrijpelijk voor mij. Mathieu was duidelijk de sterkste, maar het had misschien wel iets kunnen veranderen. Als wij met z'n drieën hadden gehoord dat hij gevallen was, geloofden we er misschien weer in. Nu hebben we vanaf zijn aanval niet meer getrapt omdat hij ons versmachtte. In dat opzicht is het mooi dat hij voorop blijft, maar over zonder oortjes koersen kan ik weinig goeds zeggen. Dat is onbegrijpelijk.”