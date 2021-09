Van Aert: “Fantastisch om te horen hoe gemotiveerd Evenepoel is om te helpen. Dit is unieke kans”

Het WK wielrennen wordt volgens hem naast een unieke kans op de regenboogtrui een echte afvallingsrace, ook al zal op televisie blijken alsof het pas in de finale slotkilometers losbarst, zegt hij. “Maar de deur zal dan al lang 'open’ gestaan hebben... Het grote aantal kilometers en de opeenvolging van hellingen zullen hun tol eisen. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ploeg me afzet in de finale zonder dat ik al te veel energie heb moeten verspillen. Met ook Remco ja - fantastisch om te horen hoe gemotiveerd hij is om te helpen. De vragen over mijn relatie met Remco, die snap ik wel hoor. Net als ik is hij een geboren kopman. Maar onderling komen we goed overeen. We zijn beiden harde werkers die hetzelfde over de koers denken. Dat vormt geen probleem.” (later meer)