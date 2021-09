Valpartijen ontsieren WK bij beloften en ook Belgen gaan tegen de grond, Museeuw: “We zitten hier niet op de autostrade te rijden”

“Er is inderdaad al veel gevallen. Is het nu toeval of niet? Het weer is alleszins geen verklaring”, schat Johan Museeuw in. “We zitten hier in de beloftencategorie, maar we mogen ze ook niet afschilderen als jongens met minder stuurmanskunsten. Ze hebben wel minder ervaring, maar er zijn veel jongens bij die in World Tour-teams en procontinentale ploegen rijden. Misschien maakt het parcours dat er valpartijen zijn. Het is een Ronde van Vlaanderen-parcours, zoals er meerdere koersen in Vlaanderen zijn, en daarin heb je ook valpartijen. En nu gaat het om een WK: dat is hectisch, nerveus, vooral in het centrum van Leuven en in de Flandrienlus. Dat moet ook, anders verspeel je veel energie. Als je met velen naast mekaar wil zitten en dat lukt niet, dan creëer je een valpartij. We zitten hier niet op de autostrade te rijden. Als je van Oostende naar Brussel gaat fietsen, dan heb je minder kans om te vallen. Dit is een technischer parcours dat leidt tot actie, draaien en keren, op en neer. Dan is een valpartij niet uit te sluiten. Het is nu wel iets meer dan anders. Maar dat het parcours te gevaarlijk is, zou ik niet zeggen. Zondag bestaat er ook een kans op valpartijen, maar het zal bij de profs toch iets gecontroleerder zijn.”