Triest nieuws in de rand van WK wielrennen: Deense ex-prof Chris Anker Sørensen verongelukt in Zeebrugge

WK wielrennenDramatisch nieuws in de rand van het WK wielrennen: ex-prof en huidig co-commentator voor de Deens televisie Chris Anker Sørensen (37) is bij een ongeval in Zeebrugge verongelukt. De Deen werd met de fiets aangereden door een bestelwagen.

Het ongeval gebeurde deze middag toen Sørensen het parcours verkende langs de Havenrandweg-Zuid. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een aanrijding tussen de fietser en een bestelwagen. Vermoedelijk gebeurde dat ter hoogte van een fietsoversteekplaats.

“De omstandigheden van het ongeval zijn zeer onduidelijk”, liet het Brugs parket in eerste instantie weten. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak verder te onderzoeken. Later op de avond werd bekend dat de verongelukte renner in kwestie Chris Anker Sørensen was.

Volledig scherm Chris Anker Sørensen © REUTERS

“Het is met droefheid dat we melden dat onze collega Chris is overleden”, klinkt het bij TV 2 SPORT uit Denemarken, de zender waarvoor Sørensen als co-commentator in Belgiê was. De Deense ex-renner reed in zijn carrière vooral voor CSC en (Tinkoff)-Saxo Bank. Eind 2018 zette hij een punt achter z’n wielerloopbaan.

In 2012 greep hij in de Tour net naast een ritzege. In Bagnères-de-Luchon was Thomas Voeckler hem te snel af. Datzelfde jaar kreeg hij wel de Superstrijdlust nadat hij de Ronde van Frankrijk toch uitreed, nadat hij zich zwaar aan de vingers blesseerde bij een poging om een krant uit zijn spaken te halen.

Sørensen won in 2010 een rit in de Ronde van Italië en werd in 2015 Deens kampioen op de weg. De verslagenheid in zijn thuisland en de wielerwereld is groot. Brian Holm, ex-renner en ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step: “Ga zacht, wees vrij en fiets nu maar op een hemelse piste. Rust in vrede.”

