Tour? Olympisch (omnium)goud? Een WK-tijdrittitel? 'The sky' lijkt écht wel 'the limit' voor deze Lotte Kopecky

Wat liep er mis en laat Van der Poel het mountainbi­ken niet beter voor wat het is? Vijf vragen na nieuwe teleurstel­ling

Een dropper post met weggehaald plankje in Tokio. Een scherpe gravelbocht aan hoge snelheid in Glentress Forest. Ze lijken wel vervloekt voor Mathieu van der Poel, de grote mountainbikekampioenschappen. Welgeteld drie minuten duurde zijn wereldtitelrace. Een anticlimax na zijn wereldtitel op de weg, vorige zondag in Glasgow. Enkele vragen dringen zich daarbij op.