Tony Martin eindigt carrière met goud: “Een eer om zo vaarwel te zeggen”

“Goud is één ding, maar ook de manier waarop de fans en collega’s afscheid namen van mij als wielrenner, dat is pas een grote eer”, aldus Martin. “Deze combinatie is uniek. Als ik me mijn laatste dag als prof had moeten voorstellen, dan kwam het nog niet eens in de buurt van vandaag. Ik ben dankbaar. Dit zal voor altijd een grote dag zijn in mijn hart. Op dit moment ben ik meer tevreden dan emotioneel. De emoties zullen nog volgen als ik thuis ben, wanneer ik tijd heb om na te denken. Ik ben dankbaar voor alle steun. Wat nu? Ik ga tijd met mijn familie spenderen en op reis gaan. Daarna heb ik enkele ideeën: ik zou niet meteen terug actief willen zijn in de profwereld, maar eerder iets opzetten in de jeugd. We zullen zien.”