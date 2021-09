Thijs Zonneveld: “Ik zat met open mond te kijken, het wereldkampioenschap in Leuven was het mooiste dat ik in járen zag”

WK wielrennenColumnist Thijs Zonneveld is zeer te spreken over de WK wielrennen in Leuven. “Dit WK was een plaatje. De koers, het parcours, het publiek. Geen onvertogen woord.” Of toch misschien eentje aan het adres van de met bier gooiende fan in de slotkilometer: “Weer eentje die te veel naar voetbal gekeken heeft. Opsporen en ondersteboven aan de onderbroek aan de finishboog hangen, zou ik zeggen.”