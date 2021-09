Thibau Nys acht kans groot dat Belgische beloften wereldtitel pakken: “Alle kwaliteiten om het af te maken”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meteen met de deur in huis. Hoe groot is de kans dat de Belgische beloften met de wereldtitel naar huis keren? “Heel groot”, zegt Thibau Nys. “Dat is natuurlijk geen garantie op succes. Maar met deze jongens in deze vorm en op dit parcours. We zijn het sterkste blok. Uiteraard moeten we rekening houden met enkele andere landen, maar we hebben alle kwaliteiten om het af te maken.”

Wie is het speerpunt van de ploeg? “Dat valt een beetje af te wachten. Florian (Vermeersch, red.) heeft immens veel ervaring en harde koerskilometers. Hij komt uit de Vuelta en is er helemaal klaar voor. Mezelf en Arnaud De Lie kunnen uitgespeeld worden als de snelle mannen. Allemaal (met ook nog Fabio Van den Bossche, Stan Van Tricht en Lennert Van Eetvelt, red.) zijn we eerlijk genoeg en klaar om elkaar te helpen in de finale.”

“Het parcours ligt me inderdaad nog net iets beter dan het parcours op het EK. De sprint is best bergop. Daar kan ik mijn wattages in combinatie met mijn gewicht nog beter aanspreken. Maar dat is nu nog ver van mijn bed.” Nys straalt wanneer hij het vertelt. “Ik geniet van het coureur zijn. Ik ga relaxed van start. Ik heb er alles aan gedaan om in goede vorm te verkeren. Wat het resultaat ook moge zijn, ik zal er vrede mee kunnen nemen.”

Vermeersch: “De druk is van de ketel na mijn medaille”

Florian Vermeersch (22) snelde naar brons in de tijdrit. De renner uit het Oost-Vlaamse Zaffelare had van het WK een dubbel doel gemaakt. “Ik viseer het podium op het WK tijdrijden en op de weg”, sprak hij vooraf. Het eerste deel van z’n missie is alvast geslaagd. Nu wacht opdracht twee. “Maar de druk is wel van de ketel”, gaf hij toe.

De Belgische selectie heeft een aantal snelle jongens in de rangen. “Maar we hebben nog niet afgesproken wie van ons zal sprinten. Ik weet ook niet wie van ons de snelste is. We hebben nog geen sprintjes tegen elkaar gereden (lacht). Stel dat het tot een sprint komt op het eind en we zijn er nog alle drie bij, dan moet je goed spreken met elkaar. Wie het beste gevoel heeft, kan dan zijn kans gaan. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel jasjes je onderweg al hebt uitgedaan. Maar we zijn er ons wel van bewust dat veel scenario’s mogelijk zijn.”

Vermeersch is 22 en koerst al bijna twee jaar op WorldTour-niveau. “Ik ben misschien wel de wegkapitein in deze ploeg”, zei hij nog. “Dat mag je wel zeggen. Ik heb al wat ervaring op het hoogste niveau, maar ik wil met die uitspraak zeker geen afbreuk doen aan de andere jongens van de selectie. Zij koersen ook op een hoog niveau. We zijn een sterke ploeg die in alle mogelijke scenario’s kan meedoen voor de zege en we zijn op al die mogelijke scenario’s voorbereid.”

