‘The last call’ met huisanalist Tom Boonen, die hard en slopend WK niet als Belgisch nadeel ziet: “Man tegen man in de finale? Een droomscenario”

WK WIELRENNEN “250.000 euro om wereldkam­pi­oen te worden? Dat is juist niks”: Greg Van Avermaet en José De Cauwer fileren het WK

Zet José De Cauwer (zondag 73) en Greg Van Avermaet (37) samen en je bent een paar uur zoet. De lunch in Wilford T in Temse, waar we ze uithoren over het WK wielrennen, loopt zo lang uit dat de kok verplicht is om het duo met zachte hand buiten te zetten - de avondshift komt er stilaan aan. De twee nemen afscheid met een weddenschap. “Als Greg wereldkampioen wordt, staan we hier volgende maand terug en trakteer ik”, belooft de ex-bondscoach. “En als het zilver of brons is, betaal ik”, zegt de man die 14 WK’s betwistte maar er in Australië niet bij is. Lees vooral verder waarover het dan wel gaat.

23 september