Technisch directeur Frederik Broché evalueert WK en blikt vooruit: “Drie wielermedailles in Parijs als ambitie”

“Aangeraakt door een toverstaf”: buitenland­se pers trekt vat met superlatie­ven open voor Evenepoel (en Van Aert scoort geen goeie punten)

Ook in het buitenland niets dan lof voor het fantastische werk tegen de klok van Remco Evenepoel in de tijdrit van het WK. MARCA spreekt van een onuitputbare motor, AS genoot van zijn genialiteit. “Zijn succes is net zo uniek als zijn talent. Evenepoel is nu al een legende.”