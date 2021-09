“‘t Zuur eruit zweten”: Wout van Aert verkent WK-finale nog eens met veldrijder en jeugdvriend Daan Soete tijdens tochtje van 230 km

Wk wielrennen Ganna wil wereldti­tel verlengen in tijdrit: "Ga vechten tot de laatste meter"

18 september Filippo Ganna knalde vorig jaar in Imola voor eigen volk naar de wereldtitel tegen de klok. De Piemontees wil zondag zijn titel graag verlengen in de tijdrit op het WK wielrennen in Vlaanderen. "Ik ga vechten tot de laatste meter", zei hij vrijdag. "Maar het seizoen was wel al lang."