Sven Vanthourenhout is een dolgelukkige bondscoach: “We gaan beginnen met één glaasje, maar het zullen er waarschijnlijk meerdere zijn”

“Ik heb er weinig woorden voor”, aldus Sven Vanthourenhout. “Het is een fantastisch moment. We hadden verwacht dat de Fransen vrij vroeg gingen openen. We waren erop voorbereid. De Mount Keira heeft er echt wel ingehakt. We hadden de koers onder controle. We hadden een plan met Remco én met Wout en dat plan is perfect gelukt. Het was de bedoeling om met een mooie groep weg te rijden. Maar ik vond het raar dat veel landen een risico namen, door niet te volgen toen Remco ging. We wilden er als één ploeg staan en dat hebben de jongens schitterend gedaan. Het is mijn taak om de juiste acht namen op een blad te zetten. Ik ben fier. We moeten genieten van deze momenten. Ik ben ook blij voor de mensen die ik meeheb aan de zijlijn en hun uiterste best hebben gedaan om de jongens te soigneren. We gaan beginnen met één glaasje, maar het zullen er waarschijnlijk meerdere zijn.” (lacht)