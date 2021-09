Sarah De Bie, trots op ‘haar’ Wout maar ook teleurgesteld: “Zo hard gevloekt dat Georges moest wenen”

WK wielrennen "Trotse" Wout van Aert in Eindhoven: "Spijtig van commotie rond Roglic. Ik zag vanop eerste rij dat ook hij kapot zat”

28 september Wout van Aert is na zijn twee zilveren medailles op het WK in Imola opnieuw in het land. De 26-jarige Belg landde gisteravond laat in het Nederlandse Eindhoven. “Na de finish was ik teleurgesteld, maar nu ben ik trots.”