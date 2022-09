Riskeert “lichamelijk en mentaal” getergde Mathieu van der Poel nog een maand vast te zitten in Australië? “Dat zijn paspoort is afgepakt, blijkt normaal”

WK wielrennenHet WK wielrennen is voor Mathieu van der Poel uitgedraaid op een ongekende soap. De kopman van Nederland kreeg zaterdagavond ruzie in het hotel met twee tienermeisjes, belandde in de cel, gaf na een nacht zonder slaap na ruim dertig kilometer op en moet zich dinsdag in een Australische rechtbank verantwoorden. Een reconstructie van veertien krankzinnige uren, die mogelijk nog een erg vervelend staartje kennen.

Mathieu van der Poel wil zaterdagavond vroeg naar bed. Zondag wil hij zijn mislukte Tour de France in één klap goed maken door wereldkampioen te worden. Hij heeft de afgelopen nachten niet best geslapen en gaat daarom, de avond voor één van de belangrijkste wedstrijden van zijn leven, om 21 uur naar bed.

Van der Poel ligt niet met een ploeggenoot op de kamer. Hij zou met zijn maatje Jan Maas een kamer delen, maar omdat Van der Poel wat verkouden is, krijgt hij eerder in de week een andere kamer in het Novotel Brighton-Le-Sands, net onder Sydney. Iedereen slaapt op etage vier, Van der Poel op de negende etage. Zijn vriendin Roxanne is ook in Australië om haar partner te zien schitteren aan de andere kant van de wereld. Zij slaapt, met medeweten van bondscoach Koos Moerenhout, op dezelfde kamer.

Quote Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee Mathieu van der Poel

Pisnijdig

Op de gang zijn twee meisjes van 13 en 14 jaar aan het duvelen. Ze rennen door de gangen en bonken meerdere keren op de deur van Van der Poels kamer. Van der Poel wil slapen, maar de twee hebben hun slachtoffer gevonden. Van der Poel is pisnijdig en gaat verhaal halen. Hij belt niet naar de receptie, hij belt niet naar iemand van de Nederlandse staf, maar wil dit akkefietje zelf oplossen. Of zoals hij vanochtend voor de start aan Sporza zei: “Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen.”

Want ja, de meisjes beweren dat Van der Poel hen heeft geduwd. Eentje zou tegen de muur zijn gevallen en daar een schaafwonde aan over hebben gehouden. De ouders waren eerst niet aanwezig. Het zou het hotelpersoneel geweest zijn dat de politie opbelde. Voor middernacht wordt Van der Poel in het hotel gearresteerd. Hij moet mee naar het bureau om een verklaring af te geven en zit ook nog in de cel. Om 4 uur ‘s nachts is hij weer terug in het hotel. Maar slapen doet hij nauwelijks meer. Zijn vriendin is erbij op het politiebureau. Net als zijn vertrouwensman Christoph Roodhooft, manager van Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck. Hij is net aangekomen in Australië en zit direct midden in de soap.

Niemand van Nederlandse bond

Van de Nederlandse bond is er niemand. Van der Poel appt zaterdagavond om 23.15 uur wel naar bondscoach Koos Moerenhout om te vragen of hij nog wakker is. Van der Poel weet dan al dat hij mee moet naar het bureau. Het kwaad is dus al geschied als Moerenhout, die dus nog wakker was, op de kamer van Van der Poel aankomt. ”Dan is het dikke ellende”, zegt Moerenhout. “Dit verzin je niet vooraf. Naar de andere kant van de wereld reizen en dan zoiets. Ik ben niet mee geweest naar het bureau, nee. Dat zou uren duren en mij werd verteld dat ik toch niet bij Mathieu kon zijn. Achteraf had hij natuurlijk direct iemand van de staf moeten inschakelen. Dat is niet zo slim geweest. Dan was er natuurlijk iemand geweest om het op te lossen.” Of zoals Jan van Veen, hoofdcoach van de KNWU, zegt: “Daar was ik heel graag mijn bed voor uitgekomen.”

Na overleg met de bond werd beslist dat Van der Poel richting politiekantoor vergezeld zou worden door zijn vriendin en Roodhooft. “De kritiek dat de KNWU de renner aan zijn lot overliet, klopt dus niet”, aldus Van Veen. “We verwijten onszelf niets.”

Stil houden

Het past wel in het beeld dat Van der Poel tijdens wedstrijden van de bond op een eilandje zit. En ook tijdens deze trips veelal leunt op zijn eigen entourage met wie hij heel het jaar werkt. De ochtend na het verhoor staat Van der Poel geradbraakt op. Geen slaap in de nacht voordat hij 266,7 kilometer moet fietsen tegen de beste renners van deze aardbol. Zijn paspoort is afgenomen, maar hij mag op borgtocht vrij. Hij mag voorlopig Australië nog niet verlaten. Komende dinsdag moet hij zich zelfs bij een lokale rechtbank in Sutherland verantwoorden. Maar ondanks alles is hij nog altijd van plan om een paar uur later, om 10.15 uur, te starten in Helensburgh.

De wielerbond wil de gehele affaire stil houden, maar dat lukt niet. Sporza confronteert Van der Poel vlak voor de start voor de camera met het incident. Hij draait er niet om heen. Zijn ploeggenoten weten pas heel laat of helemaal niet wat er aan de hand is. Dylan van Baarle - “Ik heb heerlijk geslapen” - zegt na de wedstrijd in de mixed zone: “Huh, is hij opgepakt? Ik wist wel dat er iets mis was, maar dit verhaal kende ik niet.” Dan komt Bauke Mollema aanrijden. Van Baarle tegen Mollema: “Wist jij dat, van Mathieu?”

Mollema wist het wel, maar pas vijf minuten voor de start. Mollema: “Ik zat met Mathieu in de auto van het hotel naar de start. Een ritje van drie kwartier. Hij was heel stil, maar ik dacht dat het misschien bij zijn focus hoorde. Ik rijd niet elke dag een koers met hem. Op het einde vertelde hij het verhaal. Dat hij ze achterna heeft gezeten. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het bleek al snel serieus te zijn. Ik was er natuurlijk niet bij, maar ik kan me wel voorstellen dat je boos wordt als kinderen je wakker houden.”

Nog een maand vast?

Volgens plaatselijke media riskeert Van der Poel nog een maand vast te zitten in Australië. Roodhooft: “Ik weet het niet. Hij moet dinsdag langsgaan, maar volgens de officier die wij hebben gezien, was er geen probleem. Dat zijn paspoort is afgenomen, is blijkbaar de normale procedure.”

Van Veen: “We horen maandag of de rechter meteen een oordeel zal vellen.”

Voor Van der Poel is het hele verhaal niet alleen erg vervelend maar ook een heel grote ontgoocheling. “Na een hele slechte Tour had hij weer de goesting gevonden”, zei Roodhooft. “Hij heeft twee maanden heel erg gefocust op dit WK. Dit is echt een domper.”

Na zijn opgave stapte Van der Poel in een camper van de bond vlak bij de finish, gedesillusioneerd en doodmoe. Zin om te praten had hij niet meer. Als Roodhooft de verzamelde pers te woord staat, stapt hij aan de andere kant van de camper uit en verdwijnt in een SUV die hem terug naar het hotel brengt. Bondscoach Moerenhout: “Hij was lichamelijk en mentaal op. Dat is ook wel te begrijpen.”

