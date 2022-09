REPORTAGE. “Ik heb een halfuur staan blèten. Zo blij. Zo schoon”: zo vieren mama, papa en Oumi Evenepoel de wereldtitel van Remco en iedereen danst mee

WK wielrennen Ook Mathieu van der Poel klaar voor de strijd om de regenboog: “Ik heb een goed gevoel en hoop zondag over mijn beste wattages te beschikken”

Gisteren door omstandigheden bij anderen niet uit de verf gekomen op het WK wielrennen in de Mixed Team Relay met Nederland, maar vergis u niet: Mathieu van der Poel is wel degelijk klaar om een gooi te doen naar de wereldtitel in Wollongong. En daarna? “Er is nog niets beslist. Lombardije of misschien vroeg de cross in.”

22 september