Remco Evenepoel tevreden met brons, al is er ook lichte frustratie: “We mogen precies geen wereldkampioen tijdrijden worden”

Twee medailles, maar de oppergaai ontbreekt. “Dat is jammer natuurlijk. We hadden gehoopt op de wereldtitel. Zonde dat we voor het derde jaar op rij (Evenepoel in 2019, Van Aert in 2020 en 2021, red.) tweede worden, Victor (Campenaerts) eindigde het jaar daarvoor als derde. We mogen precies niet winnen op het WK tijdrijden. Als we in de komende jaren een geaccidenteerd parcours voorgeschoteld krijgen, zal het er ‘boenk op’ zijn.”