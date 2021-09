Remco Evenepoel pareert kritiek van Eddy Merckx op WK-persconferentie: “Ik ben hier niet om de ploeg te flikken”

WK wielrennenDíe hadden we even niet zien komen. Remco Evenepoel (21) beet van zich af op zijn laatste persconferentie voor het WK wielrennen . Eindeloos respect koestert hij voor Eddy Merckx, zei hij. Maar hey, mag het even met die constante kritiek? “Ik start niet om de ploeg te doden.”

Het zat hem zichtbaar diep. Hij klonk er zelfs wat triest en teleurgesteld bij. De uitlatingen van Eddy Merckx in recente interviews hebben hem pijn gedaan, zei Remco Evenepoel. Als België dit WK dan toch maar met één unieke kopman aanpakt, moest Evenepoel maar beter niet worden geselecteerd, vond Merckx. Want: “hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we op de Olympische Spelen gezien.”

Evenepoel: “’t Is altijd iets. (haalt de schouders op). Hij moet altijd iets zeggen, zo simpel is. En da’s jammer. Voor mij is Eddy de beste Belgische coureur die er ooit is geweest. Hij is een idool. Iemand uit dezelfde streek, ook Brusselaar, waar ik naar opkijk. Mijn respect en waardering voor hem, voor zijn palmares, voor zijn prestaties, is enorm. Blijkbaar is dat respect niet wederzijds. Keer op keer krijg ik kritiek van hem, altijd komt het eruit vlak voor de belangrijke momenten. En dat doet pijn, ja. Misschien ‘pikt’ het nog altijd dat ik niet bij zijn zoon in de ploeg ben gegaan. Tja. Ik doe gewoon mijn best, elke keer opnieuw. Ik start hier écht niet om de ploeg te flikken, dat komt niet eens op in mijn hoofd. Dan is het ook spijtig dat zoiets wordt uitgesproken, zonder dat ik het zelf zeg.”

Als statement kon het tellen. Het was een opmerkelijk moment in een voor de rest wat lauwe en kabbelende persconferentie. Met Evenepoel zelf als temperende en rustbrengende factor. Of hij zelf wereldkampioen kan worden, kreeg hij vanuit Nederlandse hoek toegespeeld. “Ik? Wereldkampioen? Volgende vraag”, blokte hij de poging om voor wat animo te zorgen in het Belgische kamp kordaat af. “Kijk, we hebben een plan. Ons plan. En dat moeten we minutieus volgen”, stelde hij duidelijk. “Blijkt dat plan niet afdoende en worden we toch geklopt door iemand die beter is, dan dal het zo zijn. Maar dan zullen we onszelf tenminste niets kunnen verwijten en niet het gevoel krijgen dat we compleet hebben gefaald.”

Quote Uiteraard trekken we voluit zijn kaart. We gaan ervan uit dat hij top is en dus is het in principe ‘alles voor hem’. Remco Evenepoel

Dat plan houdt maar één mogelijke uitkomst in, herhaalde Evenepoel nog eens: Van Aert in de regenboogtrui loodsen. “Mijn rol is simpel: in het begin van de wedstrijd moet ik gewoon ‘overleven’, mijn eigen koers rijden. Om dan in de finale zoveel mogelijk rond Wout te blijven en ervoor te waken dat alles goed met hem gaat. Uiteraard trekken we voluit zijn kaart. We gaan ervan uit dat hij top is en dus is het in principe ‘alles voor hem’. Maar iedereen weet hoe het er op zo’n WK aan toe kan gaan. Er kan altijd iets speciaals gebeuren. Áls zo’n situatie zich zou voordoen, moeten we daar op het moment zelf zo goed mogelijk op inspelen.”

Wat hij dan doet met de mogelijke grensoverschrijdende belangen, probeerde er toch nog eentje. «Niets», was het antwoord. “Ik ben Belg. En koers voor België. Niet om de ploeg, het land te doden. Ik rijd niet voor mezelf op dit WK. Daar zal ik in de Italiaanse wedstrijden volgend op de regenboogstrijd (Ronde van Emilië, Coppa Bernocchi, Ronde van Lombardije, red.) nog ruimschoots de kans toe krijgen.”

