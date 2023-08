REACTIES. Stuyven (6de): “Grotere teleurstelling voor Wout dan voor de ploeg” - Benoot (9de): “De beste heeft gewonnen”

Stuyven (6de): “Grotere teleurstelling voor Wout dan voor de ploeg”

“Het was een waanzinnig lastig WK”, vertelde Jasper Stuyven, die zelf nog knap zesde werd. “We hadden een beetje voorspeld dat de Denen zouden openen. Ik denk dat heel veel renners daar de koers al hebben verloren. Je moest altijd vooraan zitten en wanneer je een inspanning had geplaatst, mocht je er niet te ver doorzakken. Anders kwam je dat niet meer te boven. Hoeveel gaten ik gedicht heb? Geen idee. Het was heel moeilijk om te controleren, maar we hebben altijd meteen gereageerd als ploeg.”

De Belgen waren voor de wereldtitel naar Glasgow gekomen, maar botsten op een Mathieu van der Poel buiten categorie. Is er dan teleurstelling? “Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het is nog een grotere teleurstelling voor Wout dan voor de ploeg, denk ik. We zijn natuurlijk gekomen om te winnen, maar de eerste analyse die ik nu kan maken is dat we een goede koers hebben gereden.”

Tiesj Benoot (9de): “Je kon amper het stuur lossen”

Wegkapitein Tiesj Benoot eindigde negende. “Het was echt gekkenwerk. Een heel speciaal parcours. Heel moeilijk om te eten en te drinken, want je kon bijna jouw stuur niet loslaten. Ook van communiceren, was weinig sprake. Leuk voor één keer, maar daar mag het bij blijven.”

Benoot cijferde zich in de finale weg voor Van Aert en Evenepoel. “Ik denk dat wel als ploeg heel goed waren. In de finale zaten we met vijf renners vertegenwoordigd in een groep van dertig. Met Nathan, Jasper en ik behielden we altijd de controle. Remco verloor misschien te veel krachten door soms te veel achteraan te zitten en dat is op dat parcours erg krachten woekerend. In de finale reden de beste renners weg. Ik reed op dat moment op kop. Ik zei aan Wout dat Pedersen, Pogacar en Van der Poel een move plaatsten en zag dat Wout er een snok aan gaf en ze waren weg. Het werd dan een strijd van man tegen man. Uiteindelijk wordt Wout tweede, maar denk ik dat de beste heeft gewonnen. Wat dat moment, was het ook een heel eerlijke koers.”

Yves Lampaert (44ste): “De zwaarste koers ooit”

Yves Lampaert had een zuiver dienende rol op het WK. “Ik heb gedaan wat gevraagd was. Samen met Victor Campenaerts moest ik het begin van de koers controleren en dan bij Remco blijven om hem zonder kleurscheuren op de lokale ronde te brengen. Eenmaal op het lokale circuit reden Victor en ik een gat dicht en plaatsen we een versnelling omdat Wout daar al ergens een aanval wou plaatsen. Na die versnelling zakte ik weg naar de vijftigste plaats. Eenmaal je op de rekker zit, is het wachten tot de rekker breekt op zo’n zwaar parcours. Het was het zwaarste WK-parcours dat ik al heb gereden. Ik durf zelfs zeggen: de zwaarste koers ooit. Het was over of toch zeker tegen de limiet. Het was constant optrekken en verzuren op de kleine klimmetjes. Je kon nooit de hartslag laten zakken”, aldus Lampaert, die zelf 44ste eindigde en zijn werk beloond zag met een zilveren medaille voor Wout van Aert. “We moeten tevreden zijn met de tweede plaats, je mag niet vergeten dat we niet koersen tegen de bakker en de beenhouwer, maar tegen Pogacar en Van der Poel. Dat zijn ook kleppers.”

Victor Campenaerts: “De Denen reden smoorhard op de plaatselijke rondes”

Waanzinnig, noemde Victor Campenaerts het WK in Glasgow. “Sinds enkele jaren wordt er niet lang meer gewacht om de finale open te breken. Die is nu gestart na die protestactie. Daarna heeft Frison alle registers opengetrokken, daarna was het een gevecht tot de benen ontploften.”

“Denemarken reed smoorhard op de plaatselijke rondes”, gaat Campenaerts verder. “Het was een uitdaging om een moment te vinden om te eten of te drinken. Er is ook geen moment om naar de fietscomputer te kijken. Je moet volle focus houden met al die bochten.”

Jasper Philipsen: “Het was een afmattingsslag”

“Het was heel hectisch bij het ingaan van de plaatselijke rondes”, verklaarde Jasper Philipsen meteen na zijn opgave. “Ik ben nooit in positie gekomen, want vooraan werd heel hard gereden. Ik had ook niet de benen om op te schuiven.”

“Het is een lastige koers, een echte afmattingsslag”, wist Philipsen nog. “Achteraan doet het nog eens extra veel pijn op dit parcours. Er is geen enkel moment om op te schuiven, maar ik had ook niet de benen waarop ik gehoopt had.”

