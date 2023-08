REACTIES. “Ik ben er zeker van dat er velen in onze plaats willen zijn”: Bondscoach Sven Vanthourenhout is “fier” en bedankt zijn selectie

Geen goud, maar zilver voor Van Aert en dankzij Jasper Stuyven (zesde) en Tiesj Benoot (negende) ook ‘winst’ in het ploegenklassement. De Belgische ploeg was vooraf aangekondigd als de sterkste en toonde dat ook in koers. Slechts één tactisch foutje en steeds in controle. “We mogen fier zijn.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Fier.”

“Collectief goed.”

Tactisch geen fouten gemaakt.”

Een greep uit de reacties van de zes Belgische renners met dienende rol. Terecht. De Belgische selectie reed een puike koers. Ze controleerden de koers vanaf kilometer nul met eerste werkpaard Frederik Frison. Soms leek het alsof de landgenoten woekerden met krachten, maar toen op zeventig kilometer van de streep nog zesentwintig man overbleef, was ons land nog dik in overtal met vijf renners: kopmannen Van Aert en Evenepoel, plus Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Die laatste maakte veel indruk door een paar keer Van Aert te lanceren. Man van de match!? Van Hooydonck lijkt nog elk jaar vijf procent te verbeteren.

KIJK. Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Jongens hebben geknokt voor elkaar”

Stuyven (zesde) en Benoot (negende) offerden zich enkele keren op om Evenepoel terug voorin te brengen en eindigden zelf nog in de top tien.

Ons land won zo het ploegenklassement, maar op het WK telt slechts één plaats. “Tweehonderd meter na de aanval van Mathieu wist ik al dat het boeken toe was. Dat Wout een goeie dag kende, was snel duidelijk, Remco gaf dan weer tegenstrijdige signalen, maar Mathieu stak er een serieuze streep bovenuit”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout, die tevreden was van zijn selectie. “Er was niets op de ploeg aan te merken. Ze hebben geknokt voor elkaar en zijn tot op de limiet geweest. Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen, chapeau.”

Volledig scherm Sven Vanthourenhout. © Photo News

Twee punten van kritiek

Toch twee puntjes van kritiek. Derde kopman Jasper Philipsen gaf niet thuis. Op de lokale ronde geraakte hij niet voorin en hij werd al op honderd kilometer van de streep gelost. De stress van de groene trui in de Tour gevolgd door vijf criteriums bleek geen ideale voorbereiding.

Halfweg - bij het betreden van de lokale rondes - zat de Belgische ploeg ook even in de verdrukking. Toen eerst Alaphilippe en later ook Skjelmose en Bettiol, telkens met enkele pionnen van de grote landen ten aanval trok, had ons land niemand mee. Achtervolgen, is een slecht idee op het WK. Yves Lampaert en Victor Campenaerts, die in de slotweek van de Tour nochtans geen vlucht had gemist, zetten die kritieke fase recht, maar bekochten die inspanning.

Moet gezegd: net zoals de offday van Philipsen had het geen invloed op het resultaat. “Je komt naar Glasgow om te winnen, maar als je het koersverloop en resultaat ziet, mogen we fier zijn op wat we neer hebben gezet”, aldus Vanthourenhout.

Stuyven (6de): “Grotere teleurstelling voor Wout dan voor de ploeg”

“Het was een waanzinnig lastig WK”, vertelde Jasper Stuyven, die zelf nog knap zesde werd. “We hadden een beetje voorspeld dat de Denen zouden openen. Ik denk dat heel veel renners daar de koers al hebben verloren. Je moest altijd vooraan zitten en wanneer je een inspanning had geplaatst, mocht je er niet te ver doorzakken. Anders kwam je dat niet meer te boven. Hoeveel gaten ik gedicht heb? Geen idee. Het was heel moeilijk om te controleren, maar we hebben altijd meteen gereageerd als ploeg.”

De Belgen waren voor de wereldtitel naar Glasgow gekomen, maar botsten op een Mathieu van der Poel buiten categorie. Is er dan teleurstelling? “Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het is nog een grotere teleurstelling voor Wout dan voor de ploeg, denk ik. We zijn natuurlijk gekomen om te winnen, maar de eerste analyse die ik nu kan maken is dat we een goede koers hebben gereden.”

Tiesj Benoot (9de): “Je kon amper het stuur lossen”

Wegkapitein Tiesj Benoot eindigde negende. “Het was echt gekkenwerk. Een heel speciaal parcours. Heel moeilijk om te eten en te drinken, want je kon bijna jouw stuur niet loslaten. Ook van communiceren, was weinig sprake. Leuk voor één keer, maar daar mag het bij blijven.”

Benoot cijferde zich in de finale weg voor Van Aert en Evenepoel. “Ik denk dat wel als ploeg heel goed waren. In de finale zaten we met vijf renners vertegenwoordigd in een groep van dertig. Met Nathan, Jasper en ik behielden we altijd de controle. Remco verloor misschien te veel krachten door soms te veel achteraan te zitten en dat is op dat parcours erg krachten woekerend. In de finale reden de beste renners weg. Ik reed op dat moment op kop. Ik zei aan Wout dat Pedersen, Pogacar en Van der Poel een move plaatsten en zag dat Wout er een snok aan gaf en ze waren weg. Het werd dan een strijd van man tegen man. Uiteindelijk wordt Wout tweede, maar denk ik dat de beste heeft gewonnen. Wat dat moment, was het ook een heel eerlijke koers.”

Yves Lampaert (44ste): “De zwaarste koers ooit”

Victor Campenaerts: “Denen reden smoorhard op de plaatselijke rondes”

Jasper Philipsen: “Het was een afmattingsslag”

Volledig scherm © Photo News