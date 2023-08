REACTIE. “Ik ben niet die renner die kan blijven gaan en optrekken”: Remco Evenepoel (25ste) loste op 35 kilometer van het einde

KIJK. Evenepoel: “Ik wist al na enkele rondes dat het moeilijk zou worden”

Geen back-to-back wereldtitel voor Remco Evenepoel. Op het lokale parcours in Glasgow zakte de uittredende wereldkampioen opvallend vaak terug naar de buik of zelfs de staart van de leidersgroep, die door veel spektakel was ontstaan.

“Ik ben niet die renner die honderdduizend keer kan blijven versnellen en kan blijven optrekken”, aldus Evenepoel. “Op een bepaald moment liepen de benen helemaal vol. Ik kan niet telkens terug naar 1.000 watt gaan in het optrekken. Dat zag je aan het positieverlies. Na een paar rondes wist ik dat het moeilijk zou worden.”

“Voor mij was dit iets te technisch en iets te explosief. Het stratencircuit was geschift. Ik heb snel aan Tiesj en Wout gezegd dat het niet zou gaan voor mij, toch zeker niet om te winnen. Ik wou uitrijden, sparen in functie van de tijdrit heb ik niet gedaan.”

Op 60 kilometer van de streep stak Evenepoel dan toch even de neus aan het venster en deelde hij enkele prikjes uit. Het gaf de burger weer moed, maar 35 kilometer voor de finish was het vat helemaal af. Evenepoel was in de derde groep verzeild geraakt en boog het hoofd. Glasgow was duidelijk Wollongong niet.

“Ik heb me niet echt geamuseerd, maar probeerde de koers hard te maken in functie van Wout. Iemand van ons moest wegraken, op dit parcours was het beter dat Wout mee was dan ik. Op een bepaald moment dacht ik dat het me zou lukken, maar dan reed Pogacar het gat dicht.”

“Met de ploeg hebben we de hele wedstrijd vrij goed vooraan gezeten. Ik vind het klote voor Wout dat hij tweede is, maar Mathieu was een tikkeltje beter. Ik vind hem een mooie wereldkampioen en waardige opvolger, maar dat waren ze vooraan allemaal geweest.”

