PORTRET. Van zwemmen en ballet naar historische medaille op WK tijdrijden: het verhaal achter Febe Jooris, die broer met downsyndroom diep in het hart draagt

WK wielrennen Remco Evenepoel overslaapt zich en mist trainings­rit met Belgische ploeg, meteen pech voor Tadej Pogacar

Jetlag en een slopende Vuelta. De vermoeidheid zit er nog in bij Remco Evenepoel, die zich in Australië had overslapen en zo ontbrak op de trainingsrit met de Belgische ploeg.

14 september