Patrick Lefevere weet uit de zotte Boonen-jaren wat nu op Remco Evenepoel afkomt: “We gaan hem goed moeten beschermen”

WK wielrennen En of ze in de wolken zijn: mama Agna, in regenboog­trui, en verloofde Oumi dansen na wereldti­tel - ouders wagen zich zelfs aan stagedive

Mama Agna, papa Patrick en verloofde Oumi volgden de regenboogtriomf van Remco Evenepoel aan het supporterscafé in Schepdaal. Toen hij de finish bereikte, vlogen ze elkaar in de armen. Apetrots zijn ze, of wat had u gedacht? Agna danste nadien op het monument voor het café. Ín regenboogtrui. Samen met vader Patrick waagde ze zich zelfs aan een stagedive. Ook Oumi liet zich verleiden tot een vreugdedansje.

12:39