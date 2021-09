Organisator Tomas Van Den Spiegel maakt de balans op: “WK komt sneller terug naar België”

WK wielrennenDe ambitie was groot: het mooiste en beste WK wielrennen ooit organiseren. Of dat gelukt is, is moeilijk te bewijzen, maar de meningen zijn unaniem: de voorbije week was top. Organisator Tomas Van Den Spiegel: “Ik denk niet dat het opnieuw twintig jaar zal duren voor het WK terugkeert naar België.”