Ook Mathieu van der Poel klaar voor de strijd om de regenboog: “Ik heb een goed gevoel en hoop zondag over mijn beste wattages te beschikken”

WK wielrennenGisteren door omstandigheden bij anderen niet uit de verf gekomen op het WK wielrennen in de Mixed Team Relay met Nederland, maar vergis u niet: Mathieu van der Poel is wel degelijk klaar om een gooi te doen naar de wereldtitel in Wollongong. En daarna? “Er is nog niets beslist. Lombardije of misschien vroeg de cross in.”

Dat hij best tevreden was met zijn benen in de Mixed Team Relay, aldus Mathieu van der Poel op de persbabbel van de Nederlandse wegploeg voor het WK wielrennen. Niet super, maar wel in orde. “Ik had veel zin in die Mixed Relay. Het is iets leuks, eens een andere sfeer ook. Ik reed daarbij de wattages die ik kon verwachten van mezelf, maar nog niet de wattages die ik zondag hoop te hebben. Dat is allemaal ingecalculeerd. Ik ben hier nog maar twee dagen”, vertelde Van der Poel, die als één van de laatsten naar Australië afreisde.

De Nederlander hoopt tegen zondag hersteld te zijn van de jetlag en fris voor de dag te komen. “Ik heb ook geprobeerd om zo uitgerust mogelijk af te reizen. Ik ken m'n lichaam, dus het moet normaal wel lukken om helemaal in orde te zijn zondag. Het is natuurlijk ook geen exacte wetenschap, zoals velen in de Tour konden zien. Het menselijk lichaam is niet 100 procent af te stellen, het kan al eens tegenzitten. Al heb ik nu wel een goed gevoel en denk ik dat het kan lukken. Als ik 80 procent was geweest, was ik hier ook niet geweest.”

Van der Poel heeft getwijfeld aan zijn deelname. “Ik had voor mezelf gezegd dat ik enkel zou komen als ik het gevoel had dat ik kon meedoen. En dat was pas anderhalve week geleden. Ik heb lang en hard gewerkt om goed te zijn, maar je hebt altijd het risico dat je hier voor één wedstrijd naartoe gaat, en met heen en weer reizen een soort van shock krijgt. Dat wou ik vermijden. Daarom hebben we ook andere opties bekeken. Maar uiteindelijk begon het goed te gaan op training en vonden ze bij de ploeg dat ik die kans moest gaan.”

Wat staat Van der Poel nog na het WK te wachten? “Er is nog niets beslist", zegt de Nederlander. “Mijn programma tot het WK stond vast. Maandag rijd ik hier ook nog wat en daarna kijk ik thuis hoe ik me voel. Al is de kans groot dat ik koers. Ik heb dit seizoen al twee keer voor een langere periode rust gehad. Ik heb nu een behoorlijke vorm en daar wil ik ook even van profiteren. Lombardije is misschien aan de orde. Of ik ga vroeg de cross in. Ik weet het nog niet zo goed, dat zijn knopen om na het WK door te hakken.”

