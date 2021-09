Ooit waren we het zwarte eskadron, maar waarom koersen de Belgische nationale ploegen al jaar en dag in het blauw?

WK wielrennen Fanzones van WK wielrennen vrij toeganke­lijk en publiek zonder mondmasker langs parcours: "Maar gebruik gezond verstand”

13 september Het WK wielrennen in eigen land moet één groot Belgisch feest worden. Verschillende fanzones worden vrij toegankelijk en aan de kant van de weg is een mondmasker niet verplicht. “Maar we hopen dat de fans vooral hun gezond verstand gebruiken. Kan je geen afstand houden, gebruik dan een mondmasker”, klinkt het bij de organisatie.